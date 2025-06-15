نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات وفاء حامد تتحقق بشأن حرب إيران وزلازل وحرائق في 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحققت توقعات خبيرة علم الفلك وفاء حامد، التي أعلنت عنها خلال ظهورها في حلقة 23 ديسمبر 2024من برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة "صدى البلد"، حيث توقعت بوقوع حروب في إيران، وزلازل وحرائق ضخمة، إلى جانب انتشار أعمال الشغب خلال عام 2025، وخاصة في شهري مايو ويونيو، واللذين وصفتهما بأنهما من "أصعب شهور السنة".

وخلال اللقاء، صرّحت وفاء حامد قائلة: "في حروب هتبدأ في 2025، جزء منها هينتهي السنة دي، وجزء ممكن يمتد لحد 2027، الحرب في غزة وسوريا لسه ما خلصتش، وفي احتمال كبير تدخل إيران في صراعات أكبر، وقد نشهد عمليات اغتيال للقادة، 2025 صعبة جدًا على الشعوب".



وتوقعت وفاء حامد أن يحمل عام 2025 تطورات دولية معقدة، مشيرة تحديدًا إلى تصاعد التوتر في إيران، وهو ما بدأت إرهاصاته بالفعل مع اندلاع اضطرابات سياسية وعسكرية في طهران ومدن إيرانية أخرى، وسط تحليلات تؤكد دخول البلاد مرحلة جديدة من التصعيد الإقليمي.

كما توقعت وقوع زلازل قوية في مناطق متفرقة من العالم، وقد تحقق ذلك بالفعل خلال النصف الأول من 2025، إذ شهدت عدة دول في آسيا وأمريكا اللاتينية زلازل قوية، بالإضافة إلى زلزال ضرب اليونان وامتدت آثاره حتى مصر، حيث شعر به السكان بوضوح خلال شهر مايو.

وأشارت أيضًا إلى أن الحرائق الكبرى ستكون إحدى سمات هذا العام، وهو ما تحقق مع اندلاع موجات حرائق واسعة في مناطق من أستراليا والولايات المتحدة وبعض الدول العربية.