نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تصوير مسلسل "ابن النصابة" لـ كندة علوش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل “ابن النصابة” بدء تصوير العمل، بطولة الفنانة كندة علوش بعدسة المخرج أحمد عبد الوهاب،.

وتدور أحداث مسلسل “ابن النصابة” حول رانيا المحامية التي تنهار حياتها فجأة، بعد اختفاء زوجها وتخليه عنها وعن نجلهما، لتتحول من امرأة منكسرة إلى شخصية قوية تسعى للانتقام وتحقيق العدالة، وبمساعدة ابنها، بطل سباقات الدراجات، تخوض معركة ضد الرجال الذين تخلوا عن عائلاتهم، وتقاتل في الوقت ذاته لتأمين مستقبل أفضل لها ولابنها.

وتؤدي النجمة كندة علوش دور البطولة، ويشاركها في العمل انتصار، حمزة دياب، معتز هشام، ياسمينا العبد، وحازم إيهاب.