نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنا إنت" أول أغنية لمحمد رمضان بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الفنان محمد رمضان عن أحدث أغانيه المصوّرة بعنوان "أنا إنت"، حيث شارك جمهوره مقطع فيديو من العمل عبر منصاته الرسمية، وهو عمل بصري مبتكر أُنجز باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي على يد Echo Productions، الشركة التي باتت مرادفًا للخيال البصري والابتكار التكنولوجي في عالم الإنتاج الفني.





من خلال الدمج بين تقنيات CGI، المؤثرات البصرية (VFX)، والرسوم ثلاثية الأبعاد (3D)، أخرجت Echo Productions الأغنية في قالب غير تقليدي، حيث يتحول كل مشهد إلى تجربة حسّية مدفوعة بالفن والتكنولوجيا. "أنا إنت" لا تكتفي بتقديم صورة، بل تروي قصة من نوع مختلف.. قصة من المستقبل.

كلمات الأغنية: "أنا بطلع أنت بتنزل أنا مافيا أنا هلهل، أنا بطلع أنت تنزل أنا مافيا أنت هلهل، الناس تشوفني تفرح إلا أنت مني تقفل، أنا أكمل أنت تفصل الكلمة مني تشغل، الناس تشوفني سكر وعينك تشوفني فلفل، أنا أنا".

تُعرف Echo Productions بأنها شركة إنتاج مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتخصّص في تطوير حلول بصرية مبتكرة لصناعة السينما، التلفزيون، والمحتوى الرقمي. تعاونها الأخير مع محمد رمضان يُعدّ خطوة جديدة في مسيرتها، تؤكّد بها التزامها بكسر الحدود التقليدية في صناعة الصورة.