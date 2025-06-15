في 3 أسابيع.. تامر حسني يقترب من 40 مليون مشاهدة لـ "ملكة جمال الكون"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان تامر حسني تحقيق نجاحًا كبيًرًا بأغنية ملكة جمال الكون التي تصدرت تريند يوتيوب منذ الساعات الأولى من طرحها وحتى هذه اللحظة.

وخلال 3 أسابيع من طرحها استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية في يوتوب حيث تقترب من 40 مليون مشاهدة، وهو دويتو غنائي يجمعه بالمطرب السوري" الشامي" والأغنية اشتراك بينهم في الكتابة والتلحين أيضًا.

كلمات أغنية ملكة جمال الكون

تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي

تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي



فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي

أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي

قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها



غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

ولا يمكن

أرضى يشمها

غير هي خلاص

كدا بقى كلها على بعضها إنتي بتاعتي

بوعدك اتحدى الكل لعيونك ولهاد الجمال

بوعدك أنا والله يا عمري وعد رجال إبن رجال

بوعدك اتحدى الكل لعيونك ولهاد الجمال

بوعدك أنا والله يا عمري وعد رجال إبن رجال.



تفاصيل ألبوم لينا ميعاد لـ تامر حسني



وأصدر تامر حسني 3 أغاني فقط حتى الآن من ألبوم لينا ميعاد لصيف 2025، حيث كانت الأغنية الأولى “المقص” باللون الشعبي مع رضا البحراوي وهى الأغنية الدعائية لفيلم ريستارت، والثانية أغنية “ملكة جمال الكون” باللهجة المصرية والسورية مع الشامي على طريقة الفيديو كليب، والثالثة أغنية “حبيبي تقلان” على طريقة الفيديو كليب مع الموزع المصري العالمي علي فتح الله وهى من كلمات وألحان تامر حسني، ومن المتوقع أن يطرح تامر باقي أغاني الألبوم قريبًا.