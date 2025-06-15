اليوم.. ضمن مشروع المعارض الطوافة.. قصور الثقافة تقيم معرض "تجربة شخصية" بالمنيا

القاهرة - محمد ابراهيم -

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ثاني فعاليات مشروع "المعارض الطوافة"، من خلال معرض فني بعنوان "تجربة شخصية"، يقام في السابعة مساء اليوم الأحد بقصر ثقافة المنيا، ضمن خطط وزارة الثقافة الرامية إلى تنشيط الحركة التشكيلية في أقاليم مصر، ومد جسور التواصل بين الفنانين والجمهور المحلي.

معرض "تجربة شخصية"

يشارك في المعرض 11 فنانا من المبدعين المتميزين والتلقائيين، يعرضون مختارات من تجاربهم الفنية التي تنوعت في الأساليب والرؤى، معبرة عن ذواتهم وتجلياتهم التعبيرية الخاصة، وهم: أحمد ممدوح، صلاح جرجس، خالد صلاح، شيماء مصطفى، يسرا رفعت، أحمد بهاء، ميرنا عادل، محمود طه، منة الله سيد، روان ضياء، خلود أحمد.

فعاليات مشروع "المعارض الطوافة"

يقام المعرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، عبر الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة ڤيڤيان البتانوني، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة المنيا، في سياق جهود الهيئة لدعم الفنانين التشكيليين، وتمكينهم من عرض تجاربهم الفردية ومقترحاتهم البصرية للجمهور. وتستمر فعاليات المعرض حتى 25 يونيو الحالي.

