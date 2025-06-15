أكبر مزاد لمُقتنيات الأميرة ديانا في بيفرلي هيلز.. يشمل 300 قطعة شهدت السنوات الماضية العديد من المزادات المتعلقة بالأميرة ديانا كان أولها مزاد أشرفت عليه الأميرة شخصيا في إقرأ المزيد

شهدت السنوات الماضية العديد من المزادات المُتعلّقة بالأميرة ديانا، كان أولها مزاد أشرفت عليه الأميرة شخصياً في العام 1997 وقدمت خلاله 79 من فساتينها للبيع، أما آخر هذه المزادات فهو أكبرها على الإطلاق، وستُنظّمه دار جوليان للمزادات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

كشفت دار Julien’s Auctions الأميركيّة للمزادات أن هذا الحدث سيضمّ أكبر مجموعة من مُقتنيات الأميرة ديانا التي تُعرض للبيع في مزاد على الإطلاق.

وسيُقام معرض "أسلوب الأميرة ديانا ومجموعة ملكيّة" في فندق بينينسولا بيفرلي هيلز في 26 يونيو الجاري، ليُسلّط الضوء على أكثر من 300 قطعة استثنائيّة من أصول ملكيّة.

وتشمل القطع المعروضة بعضاً من أكثر الأزياء والإكسسوارات شهرة في خزانة ديانا بالإضافة إلى مُقتنيات تعود إلى الملكة إليزابيت الثانية وسواها من أفراد العائلة المالكة.

العديد من القطع المعروضة للبيع في هذا المزاد تمّ الحصول عليها من أصدقاء ومعارف للأميرة، وهي كانت وهبت مجموعة من أزيائها للبيع خلال مزاد شهير نظّمته دار Christie’s في العام 1997 وتضمن 79 من أشهر أثوابها.

وقد اعتبرت الأميرة ديانا حينها هذا المزاد على أنه نهايةً لمرحلة سبقت طلاقها. وهو شكّل حدثاً اجتماعياً لاقى نجاحاً باهراً وجمع 3,26 مليون دولار لصالح جمعيّة AIDS Crisis Trust وصندوق دعم مرضى السرطان التابع لمُستشفى Royal Marsden Hospital.

من القطع الأساسيّة التي يُنتظر عرضها في المزاد المقبل، ثوب أزرق تُزيّنه نقشة الأزهار الملوّنة يعود تصميمه للعام 1989 وقد أطلق عليه تسمية "ثوب العناية"، وظهرت به الأميرة ديانا في مُناسبات مُختلفة منها زيارات لأطفال مرضى في المستشفيات، لأنها كانت تعرف أن الأطفال يحبّون الألوان وكانت تشعر عند ارتدائها هذا الثوب بأنها ودودة ومحبوبة.

وثوب كريمي يحمل توقيع المصممة كاثرين والكر، ارتدته الأميرة ديانا خلال جولتها الملكيّة في المملكة العربية السعودية عام 1986. يتميّز هذا الثوب بتطريزات على شكل طيور ومن المتوقع أن يُباع في المزاد بسعر يتراوح بين 200 و300 ألف دولار.

بالإضافة إلى طقم من الحرير الأصفر يحمل توقيع المصمم بروس أولدفيلد، ارتدته الأميرة في سباق رويال أسكوت عام 1987، ومن المتوقع أن يُباع بسعر يتراوح بين 100 و200 ألف دولار.

ومن الأثواب الأخرى التي يتضمّنها المزاد، "ثوب الانتقام" وهو ثوب أسود ضيّق وعاري الكتفين يُمثّل الاستقلالية التي اكتسبتها الأميرة ديانا بعد انفصالها عن الأمير تشارلز.

من المُنتظر أن يتضمّن المزاد أيضاً العديد من الأكسسوارات العائدة للأميرة الراحلة وأبرزها حقيبة Lady Dior السوداء التي تحمل اسمها والتي أهدتها لها السيدة الفرنسية الأولى برناديت شيراك في العام 1995، فضلاً عن قطع قماش من ثوب زفافها والعديد من البطاقات المكتوبة بخط يد الأميرة كانت ترسلها ديانا إلى من حولها من أصدقاء، وموظّفين، وأشخاص عملوا معها وتُحمّلها كلمات لطيفة وعبارات شكر.