أثار المطرب المصري تامر عاشور قلق جمهوره بعد ظهوره في حفله بالكويت، مساء الجمعة، وهو يستخدم عكازاً لم يفارقه طوال الوقت ومشيه ببطء شديد.
وتداول الجمهور مقاطع مصورة من الحفل، معبرين عن قلقهم عليه.
من جانبه، عبر عاشور عبر حسابه الرسمي في إنستغرام عن حبه وامتنانه لجمهوره ولأهل الكويت على مشاركته للحفل. وقال: "كان يوما جميلا قويا، كنتم أحلى جمهور".
كما وجه الفنان الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة "ليلة عمر"، عبد العزيز الزيدي "على المجهود والتنظيم المبهر".
كذلك شكر عاشور فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد كمال، وهندسة الصوت والمسرح والإضاءة، وفريق إدارة أعماله، وكل من حضر وشارك، فضلاً عن شكره لـ"فرقة النجم تامر حسني على مشاعرهم الطيبة تجاهي. شكراً من قلبي".
يذكر أن عاشور كان تعرض مؤخراً لإصابة في الركبة تطلبت إجراء عملية جراحية لعلاج تمزق في الرباط الصليبي. وأوصى الأطباء بضرورة خضوعه لجلسات علاج طبيعي وراحة تامة لفترة محددة.
وبسبب ذلك، اعتذر عاشور عن جميع ارتباطاته الفنية في الفترة الماضية، باستثناء حفله الأخير في الكويت مع تامر حسني وحفله المقبل المقرر إقامته في 24 يونيو ضمن فعاليات مهرجان موازين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تامر عاشور يظهر بالعكاز في حفله الأخير.. ويوجه رسالة لجمهوره أثار المطرب المصري تامر عاشور قلق جمهوره بعد ظهوره في حفله بالكويت مساء الجمعة وهو يستخدم عكازا لم يفارقه ط إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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