في هذا الموعد.. وائل كفوري يحيي حفلًا غنائيًا في الأردن

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفلًا غنائيًا في دولة الأردن، يوم 15 أغسطس المقبل، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

نبذة عن وائل كفوري

يُعد وائل كفوري أحد أبرز نجوم الغناء في العالم العربي، حيث انطلقت مسيرته بعد مشاركته في برنامج "استوديو الفن"، ليحقق بعدها شهرة واسعة من خلال أغنيته "ما وعدتك بنجوم الليل"، تلتها سلسلة من الألبومات الناجحة.

ألبومات وائل كفوري

ومن أبرز ألبوماته "شافوها وصاروا يقولوا" و"12 شهر"، وشارك في أبرز المهرجانات العربية مثل جرش وقرطاج. كما قدم دويتوهات ناجحة، أبرزها "مين حبيبي أنا" مع نوال الزغبي، و"وصية حب" مع ديانا حداد.