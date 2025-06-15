لهذا السبب.. رانيا فريد شوقي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة رانيا فريد شوقي تريند محركات البحث جوجل وذلك بعدما نشرت صور لها برفقة الفنان محمد الصاوي والفنان أحمد بدير عبر صفحتها على موقع إنستجرام.

منشور رانيا فريد شوقي

حيث علقت على الصور قائلة:'أنا كل ما أشوف الصورة دي أضحك على بصة أستاذ أحمد بدير ليا، ولسان حاله بيقول هي الست دي مالها كنت فاكرها عاقلة".



تعرض رانيا فريد شوقي مسرحية "عتريس في باريس"، والتي شهدت باريس العرض الأول لها بحضور سفير مصر في فرنسا، علاء يوسف.وقد امتلأت القاعة بحضور جماهيري غفير ضم أفرادًا من الجالية المصرية، وشخصيات بارزة من عالم الثقافة،

آخر أعمال رانيا فريد شوقي

الجدير بالذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي، هي مسرحية "مش روميو وجولييت"، الذي شهدت عودته للمسرح بعد غياب 17 عاما، وتم عرضها خلال الفترة الماضية على المسرح القومي، وحققت نجاحا كبيرا.