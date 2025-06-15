فن ومشاهير

لهذا السبب.. فيفي عبده تتصدر تريند "جوجل"

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لهذا السبب.. فيفي عبده تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما وجهت نصيحة غير متوقعة لجمهورها، طالبتهم فيها بأخذ زجاجات "خل" معهم في رحلاتهم الصيفية، في إشارة منها إلى استخدامه كوسيلة للحماية من قناديل البحر، ما أثار موجة من التفاعل والضحك بين المتابعين.

 

وجاءت نصيحتها الأخيرة تزامنًا مع تصريحات سابقة أدلت بها في أحد البرامج، حيث عبّرت عن خوفها الشديد من قناديل البحر، مؤكدة أنها تتجنب السباحة في البحر خلال أوقات ظهورها، وتفضل البقاء داخل فيلتها في الساحل خلال نهاية فصل الصيف، بعيدًا عن أي مغامرات بحرية.

 

آخر أعمال فيفي عبده

 

 

وفي سياق آخر، كانت فيفي عبده قد أشعلت أجواء حفل زفاف "هيا إسماعيل كتكت"، ابنة الفنانة أمل رزق والمنتج الراحل إسماعيل كتكت، حيث ظهرت في الحفل الشهر الماضي ورقصت مع العروسين وسط تفاعل كبير من الحضور وهتافات باسمها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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