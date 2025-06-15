الموت يفجع محمد الشرنوبي.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد الشرنوبي عن وفاة نجل عمه، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

منشور محمد الشرنوبي

وكتب "الشرنوبي":"إنَّا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس “محمد صلاح الشرنوبي” نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كلٍ من زياد ورامي الشرنوبي، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد عمر مكرم

نسألكم الدعاء".

آخر أعمال محمد الشرنوبي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد الشرنوبي هي أغنية "إتداريت" التي شارك بها ضمن أحداث مسلسل "80 باكو" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني السابق، وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وتصدرت مواقع التواصل الإجتماعي ومنصات الإستماع.

وأغنية "إتداريت" من كلمات وألحان خالد عصام، توزيع شرنوبي، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.