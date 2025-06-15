نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا..عرض فيلم "شقو " على منصة شاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت منصة شاهد الرقمية عرض فيلم شقو لأول مرة عقب رفعه من دور العرض السينمائى.



وحقق فيلم شقو نجاحًا كبيرًا اكتسح به شباك التذاكر في وقت عرضه وهو الأمر الذي جعل شركة الإنتاج تعمل على تقديم جزء ثان من شقو.



فريق عمل الفيلم

الفيلم من إخراج كريم السبكي وتأليف وسام صبري وأكد السبكي أنه جاري التعاقد مع عدد كبير من النجوم للمشاركة في الفيلم.



تفاصيل الجزء الأول من شقو



يشار أن الجزء الأول من شقو للنجم عمرو يوسف قد تجاوزت إيراداته حاجز الثمانين مليون جنيه، وشارك فيه النجوم محمد ممدوح ويسرا ودينا الشربيني وامينة خليل وعباس ابو الحسن.

قصة فيلم شقو



فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أحدث أعمال عمرو يوسف



ومن ناحية أخرى، يواصل عمرو يوسف التحضيرات المبدئية لفيلمه الجديد "درويش المصري"، الذي يكتبه وسام صبري ويخرجه وليد الحلفاوي، يدور الفيلم في إطار كوميدي أكشن، ويستعرض تحول البطل إلى شخصية شعبية، وهي تجربة جديدة بالنسبة لعمرو يوسف، وانضم إلى طاقم العمل مصطفى غريب، ومن المتوقع الكشف باقي أسماء الممثلين قريبًا.

آخر أعمال عمرو يوسف



وكان آخر أعمال عمرو يوسف هو فيلم ولاد رزق 3 الذي جمعه بـ أحمد عز، وحقق نجاحًا غير مسبوقًا في دور العرض المصرية والخليجية، وجسد ضمن أحداث العمل، شخصية ربيع رزق وهو ثاني أكبر الأشقاء بين ولاد رزق بعد أحمد عز، ويعيش قصة حب مع أسماء جلال التي تلعب دور سمر في الفيلم، ضم نخبة من النجوم، منهم أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، علي صبحي، ومحمد لطفي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي، وإياد نصار، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.