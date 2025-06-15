أديسون راي تكشف الجانب الخفي من الشهرة: كنت أعيش على الهامش رغم الأضواء

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أحمد جودة - القاهرة -

في اعتراف نادر ومليء بالمكاشفة، فتحت نجمة "تيك توك" والمغنية الأمريكية أديسون راي قلبها للمرة الأولى، متحدثة عن الأثر العميق الذي تركته الشهرة السريعة على حياتها الشخصية ونظرتها للعالم، وذلك خلال ظهورها الأخير في بودكاست Therapuss مع جيك شاين.

راي، التي أصبحت واحدة من أبرز وجوه الجيل الجديد على مواقع التواصل الاجتماعي، اعترفت بأنها تعيش اليوم بوعي مختلف تمامًا عمّا كانت عليه في بداياتها، قائلة: "شاركت الكثير من حياتي على الإنترنت، ومع ذلك شعرت أن لا أحد يفهمني فعلًا. الخصوصية أصبحت الآن أغلى ما أملك."

وتابعت بإحساس بالغ النضج: "كل شخص لديه أجزاء خفية لا يُفترض أن تظهر على العلن، ليس لأنها مخجلة، بل لأنها ببساطة ليست للجميع."

وعن الضغوط النفسية التي تلاحقها، قالت أديسون إن الانتقادات التي طالت شخصيتها ومواقفها خلال السنوات الماضية جعلتها أكثر حذرًا:

"كنت أتساءل دومًا: ما الذي يمكنني أن أشاركه دون أن يُستخدم ضدي؟ دون أن يربكني أو يجعلني أشك في نفسي؟"

وتطرّقت راي إلى مرحلة انتقالها من بلدة صغيرة إلى أضواء لوس أنجلوس، مؤكدة أن ملامح شخصيتها اختلفت تمامًا منذ تلك المرحلة، وأضافت:

"حين كنت في الـ19، كنت أُقحم نفسي في كل شيء دون وعي… الآن أعيد حساباتي باستمرار."

واختتمت حديثها برسالة عميقة إلى كل من يعيش تحت ضغط التوقعات والإنتاج المستمر، مؤكدة أن التوقف أحيانًا ضرورة لا ضعف: "التراجع ليس هروبًا، بل نوع من النجاة. نحن بحاجة لأن نبطئ الخطى لنفهم أنفسنا من جديد."

يُذكر أن أديسون راي أطلقت مؤخرًا أول ألبوماتها الغنائية بعنوان Addison، ووصفت العمل بأنه امتداد حقيقي لها، وأن الاسم لم يُختر عشوائيًا، بل لأنه يجسّد كل ما تمثّله من مشاعر وتجارب وهوية.

