نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح الحفل تامر عاشور يوجه رسالة لجمهور الكويت..ماذا قال ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص النجم تامر عاشور على توجيه رسالة شكر لجمهور الكويت وذلك بعد نجاح حفله الأخير بمشاركة تامر حسني.

ونشر عاشور عدة صور من الحفل من خلال حسابه الشخصي بموقع إنستجرام معلقًا :"جمهور الكويت وأهلها الحلوين شكرا من كل قلبي على استقبالكم وتفاعلكم وحبكم اللي لمسته في كل شخص كان قاعد امبارح حقيقي كانت "ليلة عمر" خصوصا بتواجد النجم الكبير تامر حسني في نفس الحفل اللي مهما وصفتلكم تقديري وحبي ليه مش هيكفي، كان يوم حلو قوي وكنتم احلى جمهور ".

واستكمل :"وكل الشكر لعبد العزيز الزيدى على المجهود والتنظيم المبهر بشكر فرقتي الموسيقية وقياده المايسترو سعيد كمال وهندسه الصوت والمسرح والاضاءة وإداره أعمالي وكل اللي حضروا وبشكر فرقه النجم تامر حسني على شعورهم الطيب تجاهي شكرا من قلبي ".

تفاصيل الحفل

وظهر تامر عاشور على المسرح بعكاز وخلفه كرسي وسط تفاعل كبير من الجمهور على باقة من ألمع أغانيه أبرزها هيجيلي موجوع الذي داعب الجمهور بالعكاز عن غنائها ، بالإضافة إلى مديلي جديد لأول مرة بالكويت.





يُعتبر هذا الحدث فريدًا من نوعه، حيث شارك تامر حسني وتامر عاشور مسرحًا واحدًا لأول مرة في تاريخ الفن العربي،الحفل سيُقام على مسرح "أرينا" في الكويت، ضمن سلسلة حفلات المهرجان التي تجمع أبرز نجوم الطرب العربي على مدار عدة أيام.

اخر اعمال تامر عاشور

وكان النجم تامر عاشور طرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحقق به نجاحات كبيرة على السوشيال ميديا بإشادة الجميع باعتباره النجم الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة.