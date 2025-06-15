نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيونسيه توقف حفلها في لندن وتذرف مشاعر الأمومة على المسرح: "قولوا عيد ميلاد سعيد لرومي وسير!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مشهد استثنائي جمع بين الأضواء والمشاعر، خطفت النجمة العالمية بيونسيه القلوب خلال حفلها الرابع من جولة Cowboy Carter بلندن، مساء الخميس 12 يونيو، بعدما قطعت الغناء لتشارك جمهورها لحظة عائلية نادرة ومؤثرة: الاحتفال بعيد ميلاد توأمها رومي وسير، اللذين أتما عامهما الثامن.

وقفت بيونسيه (43 عامًا) وسط تصفيق الآلاف، وتوجّهت إلى الجمهور قائلة بحماس: "قولوا جميعًا عيد ميلاد سعيد لرومي!" لتعمّ القاعة صيحات الفرح، وتُرصد ابنتها الكبرى بلو آيفي (13 عامًا) تبتسم بجانب شقيقتها رومي، التي أمسكت بذقنها بحنان طفولي في لقطة أسرية نادرة، أضاءت الشاشة العملاقة في المسرح وألهبت مشاعر الحاضرين.

ثم تابعت بيونسيه: "والآن، قولوا عيد ميلاد سعيد لسير! مامي تحبكما!"، لتحتضن رومي والدتها وتدفن وجهها في خصرها، في لحظة دافئة وثّقها الجمهور بكثير من الحب والإعجاب.

بيونسيه، الحاصلة على 35 جائزة "غرامي"، لطالما كانت فخورة بأمومتها، وتشارك زوجها النجم جاي-زي (شون كارتر) ثلاثة أبناء: بلو آيفي، والتوأم رومي وسير. وتعود قصة حبهما إلى أوائل الألفينات، قبل أن يتزوجا عام 2008، ويرزقا بابنتهما الأولى عام 2012، ثم التوأم في 2017.

وفيما بدأت بلو آيفي مرافقة والدتها على المسرح منذ Renaissance World Tour، خطت رومي مؤخرًا أولى خطواتها إلى العلن عبر جولة Cowboy Carter، أما سير، فيظل بعيدًا نسبيًا عن الأضواء، رغم ظهوره في فيديو نادر في افتتاح الجولة بلوس أنجلوس.

رومي كان لها حضور فني لافت حتى قبل الحفل، إذ ظهرت بصوتها في مقدمة أغنية Protector من ألبوم والدتها، حيث تقول: "ماما، ممكن أسمع التهويدة؟"

من جانبه، أوضح جاي-زي سبب اختيار اسمي التوأم، قائلًا: "رومي هو شاعرنا المفضل، لذا اخترنا اسمه لابنتنا. أما سير، فقد وُلد بطريقة مهيبة، كأنما يقول: أنا هنا."

الجدة تينا نولز لم تخفِ فخرها بأحفادها، حيث قالت في مقابلة مع E! News خلال حضورها سباق كنتاكي ديربي في مايو الماضي، إن رومي "فنانة مبتكرة ومبدعة جدًا"، بينما وصفت سير بأنه "طفل هادئ يميل إلى العالم الرقمي أكثر من الموضة."