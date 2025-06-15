نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيفي عبده تتصدر التريند بزجاجة "خل".. ورسائلها الطريفة تُشعل السوشيال ميديا من جديد! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



عادت الفنانة فيفي عبده لتتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما وجهت نصيحة غير متوقعة لجمهورها، طالبتهم فيها بأخذ زجاجات "خل" معهم في رحلاتهم الصيفية، في إشارة منها إلى استخدامه كوسيلة للحماية من قناديل البحر، ما أثار موجة من التفاعل والضحك بين المتابعين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها فيفي عبده متابعيها بنصائح بطريقتها العفوية والمحببة، إذ اعتادت "فوفا" – كما يناديها جمهورها – على مشاركة يومياتها ومواقفها الطريفة، والتي غالبًا ما تتحول إلى محتوى "تريندي" على الفور.

وجاءت نصيحتها الأخيرة تزامنًا مع تصريحات سابقة أدلت بها في أحد البرامج، حيث عبّرت عن خوفها الشديد من قناديل البحر، مؤكدة أنها تتجنب السباحة في البحر خلال أوقات ظهورها، وتفضل البقاء داخل فيلتها في الساحل خلال نهاية فصل الصيف، بعيدًا عن أي مغامرات بحرية.

وفي سياق آخر، كانت فيفي عبده قد أشعلت أجواء حفل زفاف "هيا إسماعيل كتكت"، ابنة الفنانة أمل رزق والمنتج الراحل إسماعيل كتكت، حيث ظهرت في الحفل الشهر الماضي ورقصت مع العروسين وسط تفاعل كبير من الحضور وهتافات باسمها.

تفاعل الجمهور مع ظهور فيفي الأخير يعكس مكانتها الخاصة على السوشيال ميديا، إذ نجحت في أن تخلق لنفسها أسلوبًا فريدًا يجمع بين العفوية والبهجة، ويجعلها دائمًا في قلب الحدث دون مجهود.