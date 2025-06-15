نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيلينا غوميز تمزح بغيرة الطفولة: "أختي تحب تايلور أكثر مني!"... والعائلة كلها أصبحت "سويفتي"! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لحظة عفوية ومليئة بالحب، شاركت النجمة العالمية سيلينا غوميز جانبًا مرحًا من علاقتها بشقيقتها الصغرى غرايسي إليوت تيفي، البالغة من العمر 12 عامًا، التي يبدو أنها انضمت رسميًا إلى نادي المعجبين بالمغنية العالمية تايلور سويفت، بل وقد تكون أشد المعجبين بها.

ففي فيديو نشرته سيلينا عبر خاصية القصص على حسابها بـ"إنستجرام"

، ظهرت غرايسي وهي تتابع بانسجام تام أحد الفيديوهات الموسيقية لتايلور، لتعلق سيلينا بطريقة ساخرة: "عندما تحب العمّة تايلور أكثر مني!"، مازجة الدعابة بالحب الأخوي الصادق.

لكن مشاعر المزاح لم تطغَ على العاطفة الحقيقية، حيث نشرت سيلينا رسالة مؤثرة لتهنئة شقيقتها بمناسبة عيد ميلادها، كتبت فيها: "عيد ميلاد سعيد لأختي الصغيرة… أبكي وأنا أكتب هذا، لأن قلبي يذوب. أعلم أنك تعلمين أنني دومًا في صفك مهما حدث. أحبك يا صغيرتي".

غرايسي، وهي ابنة والدة سيلينا من زوجها الحالي براين تيفي، تربطها علاقة قوية وشبه أمومية بأختها الشهيرة، والتي لا تتردد في التعبير عنها دومًا.

ويبدو أن الانجذاب لتايلور سويفت يسري في العائلة، إذ تعود صداقة تايلور وسيلينا إلى عام 2008، حينما جمعتهما الظروف العاطفية آنذاك، وتحولت العلاقة إلى صداقة متينة دامت أكثر من 15 عامًا.

وفي عام 2023، حضرت سيلينا وغرايسي إحدى حفلات جولة “Eras Tour” في تكساس، حيث أهدت تايلور سويفت قبعتها الشهيرة من أداء أغنية “22” لغرايسي، وتبادلت معها سوار الصداقة، في لحظة مؤثرة أمام الجمهور. كما شوهدتا معًا لاحقًا في حفلة أخرى في ملعب SoFi Stadium.

ولم تقتصر "عدوى سويفتي" على غرايسي فقط، بل امتدت إلى خطيب سيلينا، المنتج بيني بلانكو، الذي اعترف في تصريحات سابقة بأنه لم يكن يتابع تايلور سويفت من قبل، لكنه بات من كبار معجبيها بعد ارتباطه بسيلينا. وأضاف مازحًا: "لم أكن أعرف الكثير عن موسيقاها… والآن صرت لا أستمع لسواها تقريبًا".

تايلور من جهتها لم تتأخر في دعم الثنائي، وعبّرت عن إعجابها بألبومهما المشترك I Said I Love You First، وكتبت على إنستجرام: "يا إلهي، أحب هذا الألبوم كثيرًا!". بل وذهبت أبعد من ذلك بإعلان رغبتها أن تكون وصيفة الشرف أو حتى "فتاة الورود" في حفل زفاف سيلينا المنتظر.

هكذا، وبين المزاح والولاء والصداقة، يبدو أن عائلة غوميز أصبحت رسميًا في صف "تايلور"!