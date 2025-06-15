نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم... بين وهج النجومية وحنين الألبوم الأخير لرحيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وسط أجواء من الحماس والترقّب، تعيش النجمة اللبنانية نانسي عجرم لحظات فنية مميزة، حيث تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد الذي اختارت أن يكون هدية لجمهورها هذا الصيف. الألبوم المنتظر، المقرّر طرحه خلال أيام، يُعدّ بمثابة عودة قوية لنانسي إلى ساحة الألبومات بعد فترة من التركيز على الأغنيات المنفردة.

العمل المرتقب يتنقّل بين نبض اللهجة المصرية ودفء النغمة اللبنانية، ويكشف عن تعاونات جديدة مع نخبة من كبار صناع الموسيقى في الوطن العربي، بينما تجري حاليًا عمليات المكساج والماستر ليخرج الألبوم للنور في صورته النهائية.

وفي الوقت الذي تنشغل فيه نانسي بالتحضير الفني، تستعد أيضًا لمقابلة جمهورها على المسرح، إذ تحيي حفلًا ضخمًا في شمال قبرص يوم 23 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف، في ليلة يتوقع أن تجمع بين الذكريات والإبداع.

لكن المفاجأة الأكبر، كانت في أغنيتها الجديدة "طول عمري نجمة"، والتي جاءت بمذاق مختلف هذه المرة، لأنها تحمل توقيع الراحل محمد رحيم، في آخر ما لحنه قبل وفاته. الأغنية التي كتبها الشاعر هاني عبد الكريم، ووزعها موسيقيًا ألكسندر مسيكيان، شكّلت لحظة إنسانية وفنية مؤثرة لنجمته التي لطالما غنّت للحب والأمل، وها هي اليوم تغني للوفاء أيضًا.