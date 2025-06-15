نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تُودّع شقيقها بكلمات مُبكية.. وتُرجئ خطط ألبومها الجديد لحين تجاوز الأحزان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

خيم الحزن على النجمة التونسية لطيفة بعد فقدان شقيقها "نور الدين"، الذي وافته المنية أمس السبت، حيث نعت الراحـل بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، قائلة:

"أخويا في ذمة الله... الله يرحمك يا أخويا يا غالي. لسه كنت بتكلمني امبارح يا نور الدين. الله يصبرنا على فراقك يا أطيب يا غالي، يا ملاك في صفة إنسان. الله يرحمك ويغفر لك... في جنة النعيم بإذن الله."

وجاء هذا الرحيل المفجع بينما كانت لطيفة تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الغنائي المرتقب، والمقرر طرحه في يوليو المقبل. ووفق مصادر مقربة، فإن الفنانة قررت تأجيل استكمال العمل بالألبوم مؤقتًا لحين تجاوزها هذه المحنة الصعبة، والتي ألقت بظلالها على حالتها النفسية.

ويُعد الألبوم واحدًا من أهم مشاريع لطيفة الغنائية في السنوات الأخيرة، حيث يجمع بين النغمة الكلاسيكية والطابع العصري، وتتعاون فيه مع نخبة من أبرز شعراء وملحني العالم العربي، من بينهم حسام سعيد، مصطفى حدوتة، إسلام الجريني، محمد الشافعي، ومحمود كلازا، بالإضافة إلى الملحنين إسلام السقا، غريب، مصطفى الشعيبي، وجابر جمال.

كما يضم الألبوم توزيعًا موسيقيًا متنوعًا يشارك فيه كل من: محمد ياسر، مصطفى تيامو، إيهاب كلو بيكس، زيزو فاروق، وأحمد الحداد، بينما يتولى ياسر أنور مهمة الإشراف على هندسة الصوت.

ويحمل الألبوم عددًا من الأغنيات المنتظرة التي تم الكشف عن بعضها مثل: "نورتنا" و"قلبي ارتاح"، والتي من المتوقع أن تلقى صدى واسعًا فور طرحها.

وكانت آخر إصدارات لطيفة الغنائية، أغنيتها "زعمة لاباس" وهي الأغنية العاشرة من ألبومها "مفيش ممنوع"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب عبر "يوتيوب"، من كلمات ياسين الحمزاوي، وألحان وتوزيع أمين القلسي.

كما طرحت لطيفة سابقًا أغنية "الحياة سكرة"، التي تم تنفيذ الفيديو الخاص بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل، والكليب من إخراج وليد ناصيف.