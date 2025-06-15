نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فهرية أفجان تعود للأضواء ببطولة درامية استثنائية... "عفت" يعيدها إلى الواجهة في نسخة تركية من دراما كورية شهيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد غياب لافت عن ساحة الدراما، تعود النجمة التركية المحبوبة فهرية أفجان إلى الشاشة الصغيرة بعمل درامي جديد ومختلف يُعيدها إلى الأضواء من أوسع أبوابها. ووفقًا لما نشرته تقارير فنية تركية، فإن فهرية باتت قريبة جدًا من التوقيع على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان "عفت: شخص آخر"، وهو النسخة التركية من المسلسل الكوري الشهير Birth of a Beauty.

المسلسل الجديد من المنتظر أن يُعرض عبر شاشة Kanal D ضمن خريطة الموسم الدرامي الجديد، ويُعد من أبرز المشروعات المرتقبة لهذا العام، نظرًا لطبيعة قصته التي تجمع بين التراجيديا والتحولات النفسية والاجتماعية.

وتدور أحداث العمل حول شخصية "عفت"، وهي فتاة بسيطة وطيبة تتعرض لسلسلة من المواقف المؤلمة والضغوط الاجتماعية، قبل أن تخوض رحلة صعبة تقلب حياتها رأسًا على عقب، وتتحول من فتاة مهمشة إلى امرأة مفعمة بالقوة والجاذبية. ويطرح المسلسل سؤالًا وجوديًا عميقًا: "هل التغيير الخارجي كافٍ لتغيير مصير الإنسان؟"

فهرية أفجان التي لم تُعلن حتى الآن موافقتها النهائية على العمل، تُفكر بجدية في العودة من خلاله، خاصة وأن النص يعرض أمامها فرصة أداء شخصية مركبة تمر بتقلبات درامية جذابة، وقد أشارت مصادر مطلعة إلى أنها تنظر إلى العرض بإيجابية، على أن تحسم قرارها بعد عطلتها الصيفية وبعد انتهاء عيد الأضحى.

الجمهور التركي والعربي على حد سواء يترقب عودة فهرية، التي طالما خطفت الأنظار بأدائها الرقيق وحضورها الطاغي، خصوصًا في أعمال مثل "الأوراق المتساقطة"، و"حتى الممات"، و"طائر النمنمة"، فيما يرى النقاد أن هذا المشروع قد يكون علامة فارقة جديدة في مسيرتها، خاصة مع تصاعد شعبية الدراما التركية عالميًا.

الجدير بالذكر أن مسلسل Birth of a Beauty الأصلي حقق نجاحًا واسعًا في كوريا الجنوبية وقت عرضه، ويُتوقع أن تلقى النسخة التركية نجاحًا مماثلًا إذا ما أُحسن تنفيذها، خاصة مع توليفة عناصر النجاح: قصة قوية، إنتاج ضخم، وبطولة نجمة جماهيرية بحجم فهرية أفجان.