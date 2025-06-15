نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم ..إنطلاق أولى حلقات مسلسل " 6 شهور" على on e في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض اليوم الحلقة الأولى من مسلسل "6 شهور" لنور النبوي من خلال شاشات التلفزيون وذلك بعد نجاحه عبر المنصات الرقمية.

موعد عرض مسلسل 6 شهور

وقررت قناة on e عرض مسلسل 6 شهور لنور النبوي بدًا من اليوم في تمام الساعة 7 والنصف مساءً.

أحداث 6 شهور

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ويناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة، ويظهر نور النبوي خلال أحداث العمل بشخصية مراد وهو شاب يتقدم لوظيفة العمل في شركة عقارات، ولكن يدخل في منافسة مع لطيفة التي تقدم دورها نور إيهاب، وتسابقه على تحقيق التارجت المطلوب منهما في العمل، وعلى أساسه سيستمر أحدهما في الوظيفة ويترك الآخر العمل.

أبطال مسلسل 6 شهور



ويمثل مسلسل 6 شهور أولى تجارب نور النبوي في البطولة المُطلقة بالدراما، والعمل مكون من 10 حلقات، ويضم نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة ومحمود حافظ، والمسلسل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

اخر اعمال نور النبوي



وكان اخر اعمال نور النبوي هو فيلم الحريفة 2، وشارك في بطولته عدد من الفنانين الشباب ومنهم نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، مطرب المهرجانات كزبرة، نورين أبو سعدة، والفيلم من إخراج كريم سعد.

قصة فيلم الحريفة 2



هو من نوعية الأفلام الاجتماعية الشبابية اللايت، ويشهد التحاق نور النبوي وشلته المعروفة بالحريفة بالجامعة، وتشهد حياتهم العديد من التغيرات، كما ينافسون على إحدى البطولات الجديدة الخاصة بالجامعات على مستوى العالم، ويخوض نور النبوي الذي يقدم شخصية ماجد في العمل تجربة الاحتراف الأوروبي في نادي سبورتنج براجا البرتغالي.