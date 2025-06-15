نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة ناجي تروّج لأحدث حفلاتها في المغرب.. وتُحيي ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم على قناة شدى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



روّجت الفنانة المصرية مروة ناجي لأحدث حفلاتها الغنائية، والتي تُعرض مساء اليوم عبر شاشة قناة "شدى" المغربية، ضمن سلسلة حفلاتها الناجحة في جولة المغرب، التي خطفت بها الأضواء مؤخرًا وسط احتفاء جماهيري كبير.

وظهرت مروة ناجي في البوستر الرسمي للحفل بإطلالة مغربية أصيلة، حيث ارتدت القفطان المغربي المميز، ما عكس احترامها وتقديرها الكبير للثقافة المغربية، التي طالما عبّرت عن عشقها لها خلال لقاءاتها الصحفية وحفلاتها بالمملكة.

ويأتي هذا الحفل ضمن الاحتفالية الخاصة التي تحمل عنوان "حفل مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم"، حيث تتألق مروة ناجي بمجموعة من روائع الست في ليلة طربية تحمل عبق الزمن الجميل، وتُعرض في تمام الساعة 11:30 مساءً بتوقيت مصر، عبر قناة "شدى" المغربية.

وقد علّق جمهور الفنانة عبر منصات التواصل على البوستر الترويجي، معبرين عن حماسهم الكبير للحفل، الذي يأتي امتدادًا لسلسلة حفلات ناجحة قدمتها مروة في مدن مغربية عدة، كان من أبرزها حفلاتها في الدار البيضاء التي شهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا.

الجدير بالذكر أن مروة ناجي تُعد من أبرز الأصوات النسائية الطربية في الوطن العربي، ونجحت خلال السنوات الماضية في تثبيت مكانتها على الساحة الغنائية من خلال مشاركاتها في مهرجانات دولية وتقديمها لأعمال فنية تعكس هوية الطرب الأصيل برؤية معاصرة.