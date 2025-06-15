سر دموع عبد الفتاح الجريني على الهواء في «صندوق الذكريات» بـ«آخر الأسبوع»

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت حلقة أمس من برنامج «آخر الأسبوع» على قناة أبوظبي لحظة إنسانية مؤثرة جدًا، عندما لم يتمالك الفنان عبد الفتاح الجريني نفسه – وبكى – حينما اكتشف صورة لولده الراحل لأول مرة على الهواء ضمن فقرة «صندوق الذكريات».

وتم عرض الصورة دون إخباره مسبقًا، فاندفعت مشاعره فور رؤيتها واستدرجته للبكاء الشديد، مما أدى إلى إيقاف التسجيل لأكثر من نصف ساعه لمساندته والتخفيف عنه. وأوضح الجريني: «ما شفتش الصورة دي قبل كدا… رجعتني للذكريات مع أبي الله يرحمه».

أتت هذه اللحظة بموجة من التعاطف وسرعة انتشار عبر مواقع التواصل، حيث عبّر الجمهور عن تقديره لصراحة وبكاء جريني الذي كشف جانب شخصي وحميم أمام الجمهور، بعيدًا عن أضواء الشهرة.

برنامج «آخر الأسبوع» التي تقدمه ايمان زنيل وعيسي عبد الله يقدّم في كل حلقة مقطعًا باسم “صندوق الذكريات”، يسلّط الضوء على ذكرى مؤثرة أو صورة عزيزة على ضيف البرنامج. وكانت حلقة أمس فرصة لتأكيد جانب إنساني من حياة الجريني.