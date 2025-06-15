القاهرة - محمد ابراهيم - رانيا منصور تخطف الأنظار في السينما والدراما.. وتشارك في «ريستارت» و«الست لما»

تواصل الفنانة رانيا منصور مسيرتها الفنية بخطى ثابتة، حيث شاركت مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم «ريستارت»، الذي يعرض حاليًا في دور السينما ويجمع بين النجم تامر حسني والنجمة هنا الزاهد، في إطار كوميدي اجتماعي، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

احداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول "محمد"، مهندس وفني هواتف محمول بسيط، يحلم بالزواج من "عفاف" التي تعمل كـ "بلوجر" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبسبب الظروف المادية، يلجآن إلى السوشيال ميديا لتحقيق الشهرة، بمساعدة شخصية تُدعى "الجوكر" وهو وكيل رقمي غامض، ليحققوا نجاحًا سريعًا.

ومع تزايد الشهرة والثروة، تبدأ القيم العائلية في التلاشي، لتدخل القصة في صراع بين المبادئ والانجراف وراء المال والنجومية.

الفيلم يضم نخبة من نجوم الفن

الفيلم يضم نخبة من نجوم الفن، إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف البارزين، من بينهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، والنجم الرياضي أحمد حسام ميدو، مما أضفى على العمل تنوعًا جماهيريًا لافتًا.

رانيا منصور تلتحق بأسرة فيلم الست لما

رانيا منصور تخطف الأنظار في السينما والدراما.. وتشارك في «ريستارت» و«الست لما»

وعلى صعيد آخر، التحقت رانيا مؤخرًا بأسرة فيلم «الست لما»، من بطولة النجمة يسرا، ويشاركها في البطولة كل من ماجد المصري، محمود البزاوي، دنيا سامي، ويعد هذا العمل من أبرز المشاريع السينمائية المنتظرة خلال الفترة المقبلة. الفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، ويُخرجه خالد أبو غريب، ومن إنتاج ندى ورنا السبكي.

وفي مجال الدراما، شاركت رانيا في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «شباب امرأة»، الذي قدم نسخة عصرية من القصة المعروفة، بمشاركة نخبة من النجوم أبرزهم غادة عبد الرازق، محمود حافظ، عمرو وهبة، داليا شوقي، طارق النهري وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينومينا.

بهذه المشاركات المتنوعة، تثبت رانيا منصور أنها فنانة متعددة المواهب، قادرة على الجمع بين الأداء السينمائي والدرامي بسلاسة، وتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الجيل الجديد في الساحة الفنية المصرية.