وزير الثقافة يشيد بـ "سجن النسا".. عرض مسرحي يمس وجدان المصريين ويطرح قضايا إنسانية بعمق

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح السلام بشارع قصر العيني أمسية مسرحية مميزة مساء الجمعة، حيث حضر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، العرض المسرحي "سجن النسا"، في ختام ليالي عرضه لهذا الموسم، العرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، وحقق حضورًا فنيًا لافتًا، بحضور عدد من قيادات المسرح المصري.

وزير الثقافة يثني على العرض ويؤكد أهميته

أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو عن إعجابه الكبير بعرض "سجن النسا"، مشيدًا بما قدمه فريق العمل من أداء راقٍ يعكس احترافية عالية.

وأكد أن العرض تناول قضايا إنسانية واجتماعية عميقة ترتبط بالواقع المصري، ما يجعله نموذجًا للمسرح الجاد الذي يُثري الساحة الثقافية ويخاطب وجدان الجمهور.

كما شدد الوزير على ضرورة الاستمرار في تقديم مثل هذه العروض التي ترفع الوعي وتدفع نحو الحوار المجتمعي.

وزير الثقافة والمخرج هشام عطوة

ختام الموسم المسرحي لعروض "سجن النسا"

شهدت الليلة الختامية إقبالًا جماهيريًا، كما حضر العرض عدد من الشخصيات المسرحية الهامة، منهم المخرج هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محسن منصور، مدير فرقة المسرح الحديث.

وقد تميزت الليلة بأجواء فنية احتفالية، كونها تمثل نهاية الموسم للعرض.

تفاصيل العمل المسرحي "سجن النسا"

العرض مأخوذ عن النص الأصلي للكاتبة الراحلة فتحية العسال، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانات الموهوبات، منهن: هايدي عبد الخالق، هنادي عبد الخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، آية أبو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليلة مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، إيريني مجدي، وولاء الجندي.

كما شاركت الفنانة هبة سليمان في التمثيل والغناء، وكتب الأشعار أحمد الشريف، ولحنها محمد عزت.

أما تصميم الأزياء فكان لـ سارة شكري، والديكور لـ محمود صلاح، والإضاءة لـ محمود الحسيني، والاستعراضات لـ محمد بيلا، بينما تولى الإخراج يوسف مراد منير.

ختام يحمل الأمل لمستقبل المسرح المصري

تأتي هذه الفعالية ضمن جهود وزارة الثقافة في دعم الفنون المسرحية الجادة، وتقديم عروض تلامس قضايا المجتمع وتدعو للتفكير والنقاش، ويُعد عرض "سجن النسا" نموذجًا لنجاح المسرح الحديث في إعادة المسرح المصري إلى موقعه الريادي كمنصة للفكر والإبداع.