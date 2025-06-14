"المشروع X" يتصدر شباك التذاكر ويحقق إيرادات تتجاوز 100 مليون جنيه

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أحمد جودة - القاهرة -

واصل فيلم "المشروع X" تألقه في دور العرض المصرية، محققًا نجاحًا جماهيريًا واقتصاديًا غير مسبوق، الفيلم الذي يجمع بين النجم كريم عبد العزيز والنجمة ياسمين صبري، يشكل نقلة نوعية في صناعة السينما العربية، من حيث الإنتاج والتقنيات البصرية.

إيرادات ضخمة وتصدر شباك التذاكر

حقق الفيلم، مساء الجمعة، إيرادات يومية بلغت 3 ملايين و401 ألف و158 جنيهًا، متصدرًا بذلك شباك التذاكر في مختلف دور العرض السينمائي.

ومع هذا الرقم، يكون إجمالي ما حصده "المشروع X" منذ انطلاق عرضه قد تجاوز حاجز 100 مليون جنيه مصري، في وقت قياسي، ليؤكد مكانته كواحد من أنجح الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

إنتاج ضخم بلمسة عالمية

يعد فيلم "المشروع X "أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية. وقد حرص صُنّاعه على تقديم تجربة سينمائية فريدة، حيث تم تصوير مشاهده في خمس دول مختلفة، هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور.

هذه التعددية الجغرافية منحت الفيلم بعدًا بصريًا غير تقليدي، وجعلته أقرب إلى الإنتاجات العالمية من حيث الجودة والتفاصيل.

تقنيات عرض غير مسبوقة في العالم العربي

تميز الفيلم باستخدامه أحدث تقنيات العرض السينمائي المتطورة، التي تُستخدم في كبرى الإنتاجات العالمية. فقد اعتمد "المشروع X" على تقنيات مثل: IMAX، 4DX، Dolby Atmos، ScreenX.



وهو ما وفر للجمهور تجربة سمعية وبصرية غير مسبوقة، جعلت من مشاهدة الفيلم حدثًا في حد ذاته، وليس مجرد عرض سينمائي تقليدي.

نخبة من النجوم أمام وخلف الكاميرا

الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني أما قائمة الأبطال فتضم نخبة من نجوم الصف الأول، على رأسهم: كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا.

كما يشارك عدد كبير من ضيوف الشرف في العمل، منهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، هنا الزاهد.

