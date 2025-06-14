نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة قوية لمسرحية "الأرتيست" على مسرح الهناجر بعد حصدها جوائز المهرجان القومي للمسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء مسرحية مشتعلة بالحيوية والإبداع، يعود العرض المسرحي المتميز "الأرتيست" ليضيء خشبة مسرح الهناجر للفنون مرة أخرى، حيث يُعرض يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً، مع تخصيص يوم الاثنين كإجازة أسبوعية للعرض.

وتأتي عودة المسرحية تلبية لرغبة جمهورها بعد أن حققت نجاحًا لافتًا خلال مشاركتها في الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري.

نجوم العرض يتألقون على خشبة المسرح

يشارك في بطولة "الأرتيست" نخبة من الفنانين الشباب الذين قدموا أداءً لافتًا، وهم: هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور، والعرض من إخراج الفنان محمد زكي.

فريق عمل متميز خلف الكواليس

وراء هذا النجاح يقف فريق فني وتقني بارع، فقد صمم الديكور فادي فوكيه بأسلوب بصري متجدد، بينما تولت أميرة صابر ومحمد ريان مهمة تصميم الأزياء التي لعبت دورًا محوريًا في رسم ملامح الشخصيات، وكان تنفيذ المكياج من إبداع إسلام عباس.

جوائز مستحقة في المهرجان القومي للمسرح

حقق عرض "الأرتيست" صدىً كبيرًا خلال مشاركته في الدورة الـ17 من المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث حصد ثلاث جوائز مهمة أكدت جودة العرض وقوة الأداء:

• جائزة أفضل ممثلة دور أول: الفنانة هايدي عبد الخالق

• جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ: الفنانة فاطمة عادل

• جائزة أفضل ممثلة صاعدة: الفنانة ياسمين عمر

تلك الجوائز لم تكن فقط تتويجًا لجهود فنية مكثفة، بل أيضًا شهادة جديدة على نجاح الرؤية الإخراجية وتميز فريق التمثيل والإعداد الفني للمسرحية.