نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يفاجئ صُنّاع "كازينو" ويشيد بالأداء: "عرض يستحق أن يُشاهد ويُوثق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بزيارة مفاجئة لمسرح السلام لمتابعة أصداء عرض مسرحية "كازينو"، حيث حرص على تحية فريق العمل والإشادة بجهودهم وأدائهم، في لفتة حظيت بتقدير كبير من صُنّاع العرض والجمهور على حد سواء.

زيارة مفاجئة من وزير الثقافة ودعم مباشر للفن المسرحي

خلال زيارته لمسرح السلام بشارع قصر العيني، توقف وزير الثقافة أمام قاعة يوسف إدريس، حيث يُعرض العمل المسرحي "كازينو"، وهو من إنتاج فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح.

وقد وجّه الوزير تحية خاصة لفريق العمل، مثمنًا الجهود المبذولة في إنتاج عرض متكامل من حيث الرؤية والأداء، ومؤكدًا اهتمام الوزارة برعاية العروض المسرحية التي تقدم محتوى هادفًا ومتميزًا.

أحمد أمين: "كازينو" يستحق المشاهدة.. والممثلون جديرون بالنجومية

بدوره، أعرب الفنان أحمد أمين عن إعجابه الكبير بعرض "كازينو"، مشيرًا إلى أن فريق الممثلين المشاركين يمتلكون من الموهبة ما يؤهلهم لأن يصبحوا نجومًا في المستقبل القريب.

كما وصف مسرح السلام بـ "المكان العريق واللطيف"، داعيًا الجمهور إلى الإسراع بحجز تذاكر العرض، مؤكدًا أن العمل يستحق أن يُشاهد وأن يُمثل مصر في المهرجانات الفنية.

عرض مسرحي مشوّق داخل أجواء الكازينو

تدور أحداث المسرحية داخل كازينو، حيث يجتمع عدد من الأصدقاء في جو ترفيهي، قبل أن تنكشف خلال تطورات الأحداث خيوط من المؤامرات والأسرار التي تربط الشخصيات ببعضها، ما يخلق حالة من التشويق والإثارة على خشبة المسرح.

العرض من تأليف وأشعار أيمن النمر، رؤية وإخراج عمرو حسان، ويجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق النفسي في قالب ترفيهي جذاب.

طاقم عمل متكامل خلف الكواليس

يعكس عرض "كازينو" تضافر جهود عدد من المبدعين في مجالات مختلفة، حيث شارك حسن شحاتة في تصميم الاستعراضات، ومحمد عبد الحميد في تصميم الديكور، ومها عبد الرحمن في الأزياء، وعز حلمي في تصميم الإضاءة، وأمل حسام في المكياج، بينما تولى خالد مهيب مهمة التصوير الفوتوغرافي وتصميم الدعاية والمادة الفيلمية المصاحبة.

نجوم العرض وجوه واعدة وأداء متميز

ضم العرض نخبة من الفنانين الذين تنوعت أدوراهم وأبدعوا في تقديم شخصياتهم، من بينهم: كريم الحسيني، مجدي البحيري، نوال سمير، شادي أسعد، نيچار محمد، نسمة عادل، محمود البيطار، أحمد محسن، ومحمد دياب، وأجمع الحضور على تميز الأداء الجماعي والتناغم الكبير بين فريق العمل.