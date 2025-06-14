نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة بالغربية تحتفي باليوم العالمي للبيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة الغربية، ضمن برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

لقاء توعوي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة

وشهدت دار الكتاب بطنطا، لقاء توعويا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، ناقش خلاله محمد أبو اليزيد، أخصائي صحة المجتمع والبيئة، مفهوم التوازن البيئي، وأضرار التلوث.



كما تحدث تفصيليا عن أنواع التلوث ومنها التلوث السمعي وتلوث المياه.



السلوكيات الضارة للبيئة

واختتم حديثه محذرًا من السلوكيات الضارة للبيئة التي يقوم بها الإنسان كالاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات والمواد المسرطنة التي تلوث التربة، بالإضافة إلى سوء استهلاك مصادر الطاقة.

وتحتفل دول العالم باليوم العالمي للبيئة في الخامس من يونيو سنويا، بهدف التعريف بمخاطر التلوث البيئي والجهود المبذولة لحماية الأرض، وتحفيز السلوك الإيجابي لدى أفراد المجتمع.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أعد قصر ثقافة المحلة، لقاء للتعريف بأبرز الرموز النسائية في التاريخ المصري، وأقامت مكتبة محلة أبو علي، ورشة حكي للأطفال بعنوان "حب القراءة"، فيما نظم كل من قصر ثقافة غزل المحلة، ومكتبة العامرية معرضا فنيا احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو.

نفذت الفعاليات من خلال فرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وجاءت ضمن أجندة فعاليات حافلة لهيئة قصور الثقافة خلال شهر يونيو الحالي.