نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يحتل قائمة تريند يوتيوب بـ 3 أغاني من ألبوم "لينا ميعاد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استحوذ تامر حسني على 3 مراكز لـ 3 أغاني من ألبوم لينا ميعاد قائمة تريند يوتيوب وهم حلال فيك ، حبيبي تقلان، ملكة جمال الكون.



كلمات أغنية حبيبي تقلان



حبيبي تقلان ولا سائل فيا

بقاله أيام ما سألش عليا

من يومها ما جالي نوم

ولا بتغمض عينيا

ياخي اطمن عليا القسوة دي ليه



بصحى أكتبلك رسالة وأمسحها أوام

مش عارف أخدلي موقف طب ده إسمه كلام

طب إمتى هترضى عني ما أنا عايز أنام

والله حرام عملت أنا إيه.



كلمات أغنية ملكة جمال الكون

تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي

تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي



فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي

أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي

قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها



غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي.



كلمات اغنية "حلال فيك" لـ تامر حسني



حلال فيك اللي هتشوفه وتستاهله

هتعرف حد من نوعك وتشبهله

حاولت معاك ومنفعتش

وخدت الخير ومشبعتش

وأنا هسيبك وحقي هيجي على مهله

هتعيش يومك مبيعديش

طالب وجودي مجيش

وأنا هبق عادي نسيت

هتنام وتشوفني في الأحلام

تصحى تناديني قوام

والصدمة إني مشيت

حلال فيك إلى هتعيشه وجاي لسه

أكيد الدنيا بتحاسب ولا بتنسى

دا حقي اللي رخصته وحبي اللي أنت رخصته

أنا هسيبك لعالم فاضي وبينسى.