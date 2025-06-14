نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعًا للمستحيل: توم كروز يختتم سلسلة Mission: Impossible بإيرادات ضخمة وعرض عالمي شامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لحظة تاريخية لعشاق الأكشن حول العالم، يودّع النجم العالمي توم كروز واحدة من أنجح سلاسل أفلام الحركة في هوليوود، مع الجزء الثامن والأخير Mission: Impossible – The Final Reckoning، الذي حقق إيرادات عالمية تخطت حاجز 454 مليونًا و429 ألف دولار، ليختتم السلسلة برقم ضخم يؤكد شعبيتها الجارفة على مدار ما يزيد عن عقدين.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة هوليوود ريبورتر، أكد كروز أن هذا الفيلم سيكون الختام الرسمي للرحلة التي خاضها بشخصية العميل إيثان هانت، قائلًا: "إنه الجزء الأخير... لم أطلق عليه لقب (النهائي) عبثًا."

وقد حظي العرض العالمي للفيلم بحضور لافت من أبطاله، إلى جانب كروز، ومنهم: هايلي أتويل، سايمون بيج، إيساي موراليس، بوم كليمنتيف، تراميل تيلمان، وهانا وادينجهام، حيث تألقوا جميعًا على السجادة الحمراء وسط حشد من الجماهير وعدسات الإعلام العالمي، في واحدة من أكثر ليالي هوليوود إثارة هذا العام.

وفي مفاجأة رغم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت الشركة المنتجة عن عرض الفيلم في دور السينما الصينية، لتضمن للفيلم تواجدًا عالميًا شاملًا يعكس قوته التجارية والثقافية.

يُذكر أن سلسلة Mission: Impossible بدأت عام 1996، وتحولت إلى ظاهرة سينمائية عالمية، جمعت بين التشويق والتكنولوجيا والمغامرة، ورفعت من سقف الإنتاج السينمائي في أفلام الأكشن. ومع هذا الوداع، يُسدل الستار على حقبة سينمائية ستظل محفورة في ذاكرة محبي السينما.