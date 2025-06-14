نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مها فتوني تشعل إنستجرام في عيد ميلادها الـ28.. ونجاحات متتالية تثبت مكانتها الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت الفنانة اللبنانية مها فتوني بعيد ميلادها الـ28، وسط تفاعل كبير من جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث شاركت جمهورها أجواء الاحتفال وعبّرت عن مشاعر الامتنان والحب في يومها الخاص.

ظهرت مها بإطلالة أنيقة مفعمة بالحيوية، وسط ديكورات احتفالية مبهجة، وتلقت آلاف التعليقات والتهاني من جمهورها وأصدقائها من الوسط الفني والإعلامي، الذين تمنوا لها عامًا جديدًا مليئًا بالنجاح والسعادة.

وفي رسالتها لمتابعيها، وصفت عيد ميلادها هذا العام بـ "المميز والاستثنائي"، لأنه جاء وسط دعم كبير من جمهور وصفته بأنه "عائلتي الثانية"، وكتبت:

"اليوم أتممت عامي الـ28.. وكأن هذا العام كان بداية لنسخة أقوى مني، مليئة بالحب والنضج والطاقة الجديدة. شكرًا من القلب لكل من جعل هذا اليوم أجمل."

مسيرة مستمرة نحو النجومية

مها فتوني لا تحتفل فقط بعام جديد من حياتها، بل تحتفل أيضًا بمسيرة فنية آخذة في الصعود. فمع كل عمل جديد، تثبت قدرتها على الجمع بين الصوت القوي والإحساس العالي، ما جعلها واحدة من أبرز الأصوات النسائية الصاعدة في الوطن العربي.

مؤخرًا، لاقت أغنيتها الأخيرة "فيها رجوع" صدى واسعًا، وحققت مشاهدات ضخمة عبر منصات التواصل، لتؤكد أنها فنانة تعرف جيدًا كيف تختار وتقدم الفن الذي يلامس القلوب.

كما تستعد مها خلال الفترة المقبلة لإطلاق عمل غنائي جديد، وعدت أنه سيكون "مفاجأة الصيف"، وأشارت في منشورات سابقة إلى تفكيرها في تنظيم أولى جولاتها الغنائية خارج لبنان، ما يعكس حجم الإقبال عليها عربيًا.



في عيد ميلادها الـ28، تبدو مها فتوني أكثر نضجًا وثقة، تحمل في صوتها شغف الفن، وفي خطواتها إصرارًا على التميز. وبين حب الجمهور ونجاحات متتالية، تمضي مها في مسيرتها بثبات، فنانة تعرف كيف تُغني وتُبهج وتلهم.