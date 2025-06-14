نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو ..تامر حسني لجمهور الكويت : هتقوني علشان اغني ..انتوا عارفين الظروف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص تامر حسني على الحضور وأحياء حفل ليلة العمر في الكويت بمشاركة تامر عاشور بالرغم من تعرض نجله آدم لانفجار الزائدة الدودية وقام بعمل عملتين جراحيتين على أثرها .

وصعد تامر حسني على المسرح وتحدث مع الجمهور قائلًا :"انتوا هتقوني علشان اغني لانكم عارفين الظروف .. بشكر كل حد منكم وعلى السوشيال ميديا اللي دعوا لابني ربنا يحفظوا يارب ويديكوا مثلها واضعافها ، وانا عارف ملكوش ذنب في حاجة علشان كده هنبدأ نغني مع بعض ".

ويعتبر هذا الظهور الأول لتامر حسني بعد وعكة آدم الصحية.

تفاصيل الحفل



يُعتبر هذا الحدث فريدًا من نوعه، حيث شارك تامر حسني وتامر عاشور مسرحًا واحدًا لأول مرة في تاريخ الفن العربي،الحفل سيُقام على مسرح "أرينا" في الكويت، ضمن سلسلة حفلات المهرجان التي تجمع أبرز نجوم الطرب العربي على مدار عدة أيام.

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني فيلم “ريستارت” الذي أقيم له عرض خاص نهاية الشهر الماضي وسط مجموعة من نجوم العمل .

قصة فيلم ريستارت



يحلم "محمد" تامر حسني مهندس بسيط يعمل في صيانة الهواتف، بالزواج من عفاف "هنا الزاهد "فتاة طموحة تسعى للانتشار كمؤثرة على السوشيال ميديا. لكن الظروف المادية تقف عائقًا أمام تحقيق حلمهما. فيقرر الثنائي خوض مغامرة غير متوقعة بمساعدة عائلتيهما، المعروفَتين بروحهما الفكاهية، لتحقيق الشهرة عبر الإنترنت، ومع دخول "الجوكر"، وكيل رقمي غامض وذو نوايا مبهمة، تنقلب حياتهم رأسًا على عقب، ويصلون إلى قمة النجاح. لكن هذا النجاح لا يأتي بلا ثمن، إذ تبدأ العائلة في التفكك تدريجيًا، وتضيع المبادئ التي كانت تجمعهم.

أبطال فيلم ريستارت

يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.