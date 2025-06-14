نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو ..تامر عاشور يظهر بعكاز وكرسي من حفل الكويت مع تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص تامر عاشور على الالتزام والتواجد لإحياء حفل الكويت بالمشاركة مع تامر حسني وذلك بعدما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي وقام بإجراء عملية جراحية بناء على رغبة الطبيب المعالج.

وظهر تامر عاشور على المسرح بعكاز وخلفه كرسي وسط تفاعل كبير من الجمهور على باقة من ألمع أغانيه أبرزها هيجيلي موجوع الذي داعب الجمهور بالعكاز عن غنائها ، بالإضافة إلى مديلي جديد لأول مرة بالكويت .



تفاصيل الحفل



يُعتبر هذا الحدث فريدًا من نوعه، حيث شارك تامر حسني وتامر عاشور مسرحًا واحدًا لأول مرة في تاريخ الفن العربي،الحفل سيُقام على مسرح "أرينا" في الكويت، ضمن سلسلة حفلات المهرجان التي تجمع أبرز نجوم الطرب العربي على مدار عدة أيام.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية "حلال فيك" وهى رابع أغنيات ألبوم "لينا معاد" وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد عبد السلام والفيديو كليب من إخراج سارة وفيق.





كلمات اغنية "حلال فيك" لـ تامر حسني



حلال فيك اللي هتشوفه وتستاهله

هتعرف حد من نوعك وتشبهله

حاولت معاك ومنفعتش

وخدت الخير ومشبعتش

وأنا هسيبك وحقي هيجي على مهله

هتعيش يومك مبيعديش

طالب وجودي مجيش

وأنا هبق عادي نسيت

هتنام وتشوفني في الأحلام

تصحى تناديني قوام

والصدمة إني مشيت

حلال فيك إلى هتعيشه وجاي لسه

أكيد الدنيا بتحاسب ولا بتنسى

دا حقي اللي رخصته وحبي اللي أنت رخصته

أنا هسيبك لعالم فاضي وبينسى.

اخر اعمال تامر عاشور



وكان النجم تامر عاشور طرح ألبومه الجديد والذى يحمل اسم "ياه" على موقع "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، والذى ضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وحقق به نجاحات كبيرة على السوشيال ميديا بإشادة الجميع باعتباره النجم الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة.