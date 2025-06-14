نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العكاز يشعل التريند.. تامر عاشور يتصدر محركات البحث بعد ظهوره اللافت في حفل الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّر الفنان المصري تامر عاشور تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره المفاجئ والمميز في حفله الغنائي بالكويت، وهو يستند إلى عكاز أثناء صعوده المسرح، ما أثار حالة من الجدل والتفاعل الكبير بين جمهوره ومحبيه في الوطن العربي.

الحفل الذي أُقيم في دولة الكويت ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى، شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث احتشد محبو عاشور في القاعة قبل بدء الحفل بساعات، منتظرين نجمهم المفضل الذي لطالما ارتبط اسمه بالرومانسية والوجع العاطفي في أغنياته.

لكن المفاجأة التي أشعلت منصات السوشيال ميديا، كانت في لحظة دخول تامر عاشور إلى المسرح مستندًا على عكاز طبي، حيث ظهر أنه يُعاني من إصابة في ساقه. ورغم وضوح الألم الجسدي عليه، إلا أن عاشور أصر على إحياء الحفل والتفاعل مع جمهوره، مقدمًا باقة من أبرز أغانيه التي رددها معه الحضور بحماس بالغ، مثل "لو هكون غير ليك"، و"بياعة"، و"كلموها عني"، و"تسلم"، وغيرها من الأعمال التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات.

ورغم عدم إعلانه الرسمي عن طبيعة الإصابة حتى الآن، فإن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا عن إعجابهم بموقفه الإنساني والفني، معتبرين أن إصراره على الغناء رغم الإصابة يعكس احترامه الكبير لجمهوره وشغفه الحقيقي بالموسيقى.

كما تداول الجمهور بشكل واسع لقطات وصورًا من الحفل، خاصة تلك التي يظهر فيها عاشور مبتسمًا رغم الألم، وسط الأضواء والتصفيق الحار. وجاءت التعليقات مفعمة بالإشادة والدعم، حيث كتب البعض: "الراجل بيغني وهو تعبان.. دي النجومية الحقيقية"، وقال آخرون: "تامر عاشور دايمًا بيعلمنا إن الفن رسالة وصدق"، فيما تمنى له كثيرون الشفاء العاجل والعودة سريعًا لحالته الصحية الكاملة.

يُذكر أن تامر عاشور من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي خلال العقدين الأخيرين، وله جمهور واسع يتابع أعماله بشغف. وكانت آخر أعماله الغنائية "كان فين"، التي حققت نسب استماع عالية على مختلف المنصات الرقمية، وعبّر من خلالها عن تطور موسيقي واضح في اختياراته وكلماته.

ويترقب الجمهور الآن تصريحًا رسميًا من الفنان أو فريقه للكشف عن تطورات حالته الصحية، خاصة بعد هذا الظهور اللافت، الذي رغم بساطته، نجح في تصدر التريند، مؤكدًا مجددًا أن تامر عاشور ليس فقط مطربًا محبوبًا، بل رمزًا للالتزام والتقدير تجاه جمهوره الكبير.