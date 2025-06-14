نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضل شاكر يتألق بـ "الحب وبس".. وجمهوره يحتفي بكلمات الأغنية وإحساسه العذب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح النجم اللبناني فضل شاكر أحدث أغنياته بعنوان "الحب وبس" عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، والتي لاقت رواجًا واسعًا وردود فعل إيجابية من جمهور الفنان العائد بقوة إلى الساحة الغنائية.

الأغنية من كلمات وألحان جمانة جمال، وتوزيع موسيقي حسام صعبي، وتحمل طابعًا رومانسيًا شجيًا يليق بإحساس فضل شاكر المعروف، والذي نجح مجددًا في تقديم عمل يمسّ القلوب.

وقد أشاد الجمهور بكلمات الأغنية التي تمزج بين الحنين والعشق، وتصف مشاعر الحب الصادق بكلمات عفوية وقريبة من الوجدان.

وأثنى المتابعون على أداء فضل شاكر الذي عبّر من خلال صوته الدافئ عن حالة الشوق والارتباك واللهفة، وهي عناصر لطالما كانت جزءًا من هويته الفنية.

كلمات أغنية "الحب وبس" تلامس الإحساس

في الأغنية، يقول فضل:

"مكسوف واتداري وانا قايدة ناري

قرب وانا شاري.. انت أنا والحب وبس"

وهي جملة تتكرر خلال العمل، وتعكس حالة الحب الصادق والخجل من البوح به، وهي ثيمة مميزة تكررت في كلمات الأغنية بشكل مؤثر.

كما يعبر في جزء آخر عن التعلق العاطفي بمن يحب:

"تايه من نفسي وضعت كتير ولقيتك انت

شايف الدنيا بحالها في كوم والتاني انت"

الجمهور عبر عن إعجابه بهذا المقطع تحديدًا، لما فيه من صدق وبساطة، وأكد كثيرون أن هذه الكلمات تعكس تجارب حقيقية يمر بها العشاق.

فضل شاكر... عودة متجددة

تؤكد "الحب وبس" أن فضل شاكر لا يزال قادرًا على تقديم الأعمال الرومانسية التي تلامس القلوب وتُحفر في الذاكرة، مستعينًا بصوته العذب وخبرته الفنية الطويلة.

وقد حقق الفيديو نسب مشاهدات مرتفعة منذ اللحظات الأولى لطرحه، وتداول رواد السوشيال ميديا مقاطع من الأغنية، مشيدين بجمال اللحن والإحساس العالي الذي قدّمه شاكر، ما جعله يتصدر محركات البحث في عدد من الدول العربية.

"الحب وبس" ليست مجرد أغنية جديدة في رصيد فضل شاكر، بل هي تأكيد على أن الحب لا يُقال إلا بصوته، وأنه لا يزال الرقم الصعب في الغناء الرومانسي.