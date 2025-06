نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التنين يعود إلى الحياة: توقعات بتحقيق 75 مليون دولار في افتتاح النسخة الحية من "How to Train Your Dragon" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تستعد دور العرض العالمية لاستقبال واحد من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2025، وهو النسخة الحية من فيلم "How to Train Your Dragon"، وسط توقعات قوية بتحقيقه 75 مليون دولار في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى، وفقًا لتقرير نشره موقع فارايتي.

الفيلم الجديد يعيد سرد القصة الشهيرة للبطل Hiccup، الفتى الفايكنج الذي يشعر بالغربة في مجتمعه الذي يرى التنانين كأعداء يجب القضاء عليهم، قبل أن يكتشف عالمًا مختلفًا مليئًا بالصداقة والشجاعة من خلال علاقته مع التنين "Toothless".

النسخة الحية من الفيلم من بطولة النجم العالمي جيرارد بتلر، والممثل الشاب ماسون ثامس، ومن إخراج دين ديبلوس، الذي سبق وأن أخرج النسخة الأصلية من الفيلم المتحرك، ليعود الآن لقيادة العمل في نسخته الجديدة الواقعية.

يُذكر أن آخر إصدار من السلسلة الأنيميشن كان فيلم How to Train Your Dragon: The Hidden World عام 2019، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك في بطولته بالأداء الصوتي كل من: تي.جي. ميلر، كيت بلانشيت، كريستين ويج، كيت هارينجتون، جونا هيل، جاي باروشيل، أمريكا فيريرا، ودجيمون هونسو، وكان من إخراج وتأليف ديبلوس أيضًا.

ومع عودة السلسلة في شكل جديد، ينتظر عشاق المغامرات والفانتازيا تجربة سينمائية مبهرة تعيدهم إلى عالم التنانين الأسطوري ولكن هذه المرة بواقعية تأسر الأنظار.