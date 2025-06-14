نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فؤاد يجدد شبابه بـ"هاوس صيفي".. ويستعد لاكتساح موسم 2025 بإحساسه المميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة تعكس روحه المتجددة وحرصه الدائم على مواكبة الأجيال، انتهى النجم محمد فؤاد من تسجيل أغنيته الجديدة التي تنتمي إلى طابع الـ"هاوس" العصري، ضمن تحضيراته القوية لموسم صيف 2025.

الأغنية تحمل توقيع الشاعر إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، في تعاون موسيقي يزخر بالطاقة والإيقاع الحديث، ويعيد فؤاد إلى جمهوره بصورة شبابية تعكس قدرته على التنوع والتجديد رغم مشواره الطويل.

ومن المنتظر طرح الأغنية قريبًا عقب الانتهاء من اللمسات الفنية النهائية وأعمال المكساج، حيث سيتم إطلاقها رسميًا على جميع المنصات الرقمية ومواقع التواصل، لتكون أولى مفاجآت فؤاد الصيفية.

محمد فؤاد، الذي اشتهر بإحساسه الرومانسي وصوته القوي، لطالما كان قريبًا من جمهوره، ونجح على مدار سنواته الفنية في رسم خط غنائي خاص به، يجمع بين العاطفة والصدق والبساطة. وتُعد هذه الأغنية خطوة جديدة نحو تأكيد حضوره الفني، بأسلوب مختلف يتناسب مع روح العصر، دون أن يتخلى عن بصمته التي أحبها الجمهور.