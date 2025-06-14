جميلة عوض تعود للسينما بـ"في عز الظهر" مع مينا مسعود.. وتغيب عن دعم الفيلم رغم دور البطولة!

أحمد جودة - القاهرة - جميلة عوض تتجاهل "في عز الظهر" رغم دورها البطولي.. وغيابها يثير التساؤلات!

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال فيلم "في عز الظهر" يوم الأربعاء المقبل 18 يونيو، في تجربة مختلفة تجمع بين الإثارة والدراما، ويشهد الفيلم أولى بطولات النجم العالمي مينا مسعود في السينما المصرية، إلى جانب الفنانة جميلة عوض التي تجسد دور "ريم"، لاعبة باليرينا تعيش قصة حب رومانسية مع بطل العمل.

ورغم أن "في عز الظهر" يمثل عودة جميلة عوض إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب أربع سنوات منذ آخر أفلامها "المحكمة" عام 2021، فإنها أثارت علامات استفهام واسعة بعد تجاهلها التام لأي دعاية للفيلم عبر منصاتها الرسمية، حيث لم تنشر حتى البوستر أو البرومو، في خطوة لافتة أثارت الشكوك حول وجود خلافات بينها وبين صنّاع العمل، خاصة أن الفيلم ظلّ حبيس الأدراج لمدة 3 سنوات منذ انتهاء تصويره.

الفيلم يجمع بين الأكشن والتشويق، ويغوص في أزمات الهوية والانتماء من خلال شخصية شاب مصري (مينا مسعود) يتم تجنيده ضمن عصابة دولية لتنفيذ عمليات إجرامية، قبل أن تأخذه الأحداث في منعطفات درامية حادة بين ماضيه وحاضره.

"في عز الظهر" يضم كوكبة من النجوم إلى جانب مينا مسعود وجميلة عوض، منهم شيرين رضا، إيمان العاصي، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، وإيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور، وإخراج مرقس عادل.