تامر حسني يكشف تطورات حالة ابنه آدم الصحية حرص النجم تامر حسني على طمأنة جمهوره على حالة ابنه آدم الصحية وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأي إقرأ المزيد

حرص النجم تامر حسني على طمأنة جمهوره على حالة ابنه آدم الصحية، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وكتب تامر حسني عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني الحمدلله الوضع مستقر بعد العملية التانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير، ودايماً بقول على دعواتكم الكريمة: لكم مثلها وأضعاف أضعافها. شكراً يا أغلى الناس ربنا يحفظكم. ويحفظ ولادكم قادر ياكريم".

وكان تامر حسني كشف تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها نجله، وكتب عبر حسابه بموقع Facebook:

"أنا مش عارف أشكركم إزاي على كمّ الدعوات اللي دعيتوها لربنا لشفاء آدم ابني اللي جاتلي منكم هنا و على تليفوني و تليفونات كل المحيطين بيا هو عمل عمليتين كبار بسبب انفجار الزايدة المفاجئ، اللي كانت أعراضه سخونية عادية بس، وبقولكم كده عشان تبقوا حريصين مع نفسكم أكتر ولولادكم، ومش كل سخونية تقولوا ده شوية برد وخلاص لا روحوا اكشفوا كويس، واعملوا سونار على البطن والزايدة مرة و٢ عشان برضو ساعات مش بيبان، ولازم الدكتور يضغط بطريقة معيّنة، تقريباً أقوى شوية عشان يعرف، لإني سمعت كتير اليومين دول إن الزايدة خادعة".

وتابع تامر حسني:

"اطمنوا كذا مرة قبل لحظة انفجارها عشان بجد مشاكل بتحصل بعدها كبيرة ومحزنة أوي، وحبيبي آدم عمل عمليتين صعبين أوي عليه وبدعواتكم مستنيين النتايج تكون خير يارب ويعدي مرحلة الخطر يارب، بحق كن فيكون، اشفيه وعافيه، هو وكل ولادنا، بس هو راجل وهيتحمل وإن شاء الله ربنا يكرمه و يعافيه و يحفظه هو و إخواته و يحفظ كل ولادكم يارب.

وأضاف تامر حسني:

"وأحب أقول تاني شكراً من كل قلبي على دعواتكم، أنا شايف قلب كل حد فيكم وهو بيدعي بصدق، متشكر أوي يا جماعة شكراً لكل اللي اهتم وسأل عن ابني ودعاله هنا أو على التليفون، واللي طلعوله صدقات لشفائه من غير ما يعرفونا شخصياً، أنا مش لاقي كلام أشكركم بيه و أنا برضو بدعيلكم، وبقول لكم مثلها وأضعاف أضعافها، وربنا يحفظكم ويحفظ أولادكم قادر يا كريم".