ملك أحمد زاهر تكشف تفاصيل حالتها الصحية حرصت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر على طمأنة جمهورها على تطورات حالتها الصحية وذلك بعد أيام من الحيرة التي عا إقرأ المزيد

حرصت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر على طمأنة جمهورها على تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد أيام من الحيرة التي عاشتها أسرتها، بسبب تعذر معرفة طبيعة المشكلة الصحية التي تمر بها، واستدعت حجزها في المستشفى لمدة 5 أيام.

وكتبت ملك أحمد زاهر عبر "ستوري" صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:

"أنا والله ما كنت متوقعة كل الي حاصل ده انا لما حبيت اشارك حالتي الصحية كان عشان انا كنت مخضوضة جدا علي نفسي، و فكرة ان لا انا ولا الدكاترة حتي عارفين انا عندي ايه كانت رعباني، وكنت محتاجة بس اوصلكم اني حياتي فيها الحلو وفيها الوحش، وقلت في الستوري ان الموضوع مش الغرض منه القلق، واني مش عايزة حد يقلق عليا انا كويسة، وكده كده احسن من غيري و عندي يقين في ربنا انه هايقومني بالسلامة، وإن شاء الله تبقى حاجة بسيطة، بس من خضتي كتبت مع ان دي مش طبيعتي اني اشارك الحاجات السلبية عموما".

وعبرت ملك أحمد زاهر عن امتنانها لكل من اهتم بمعرفة حالتها الصحية قائلة: " انا بس مش عارفة اقول ايه ولا ايه من قلبي بشكر كل حد سأل عليا ودعالي والله كله كان بيوصلني وانا اسفة لو مردتش على حد، وبشكر كل زمايلي واساتذتي الي كانوا بيسألوا عليا كل يوم و مسابونيش لحظة و كل صحابي و عيلتي الي كانوا جمبي".

وأضافت ملك أحمد زاهر:

وتابعت ملك أحمد زاهر موضحة طبيعة مشكلتها الصحية: "هي حساسية شديدة في الدم والموضوع critical شوية بس انا مطمئة، أنا بخف وباتحسن كل يوم الحمد لله والشكر لله، ومافيش حاجة خطيرة باذن الله، وانا اسفة لو كنت قلقتكم بس ده مكانش الغرض ابدا، والله شكرا من كل قلبي على الحب ده أنا عرفت غلاوتي عندكم و عند كل الي حواليا بشكركم من قلبي".

وكان الفنان أحمد زاهر كشف في وقت سابق عن خروج ابنته ملك من المستشفى، وسط حالة من حيرة الأسرة والأطباء.