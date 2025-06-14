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حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة

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  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 1/34
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  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 5/34
  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 6/34
  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 7/34
  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 8/34
  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 9/34
  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 10/34
  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 11/34
  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 12/34
  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 13/34
  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 14/34
  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 15/34
  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 16/34
  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 17/34
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  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 20/34
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  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 22/34
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  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 24/34
  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 25/34
  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 26/34
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  • حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة 34/34

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال يتألق بأضخم حفلات عيد الاضحى بالقاهرة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الميجا ستار حمادة هلال اضخم احتفالية لعيد الأضحى داخل نادي بتروسبورت بالقاهرة الجديدة  بحضوروغير مسبوق  للآلاف من الشباب من الجنسين واسرهم.

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حضر حمادة بكامل اناقته مرتديا ملابس "كاجوال" وكان في استقباله منظم الحفل الموزع الموسيقي حماده البيلي.

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بدأ  الحفل قويا بصعود حمادة هلال باستعراض الملائكة والشياطين علي أغنية مسلسل المداح الشهيرة "لاقيناك حابس" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

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من جانبه حرص حماده هلال على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال المهيب واشعل الاحتفالية بعدد كبير من أغانيه الرومانسية التي تألق بها طوال مشواره الفني على مدى قرابة الساعتين والتي تخللها العديد من الاستعراضات المبهرة التي خطفت أنظار الجمهور.


وعقب مغادرة حمادة هلال الحفل قام عدد كبير من الشباب والأطفال من الجنسين بمطاردته لمشاركته التقاط الصور التذكارية وال سيلفي.

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أحيا أولى فترات الحفل فريق سبايسي ميكس المكون من نادين وهادي وجومانا وقائد الفريق الموزع الموسيقي حمادة البيلي.

وأشعل سبايسي ميكس الحفل بعدد كبير من اغاني الفريق الشهيرة منها "دلعو"، "3 مرات".. بالاضافة إلى ميديلي شعبي للراحل أحمد عدوية لأغاني " مابلاش اللون ده معانا"، "قرقشندي"،"زحمة".. بالاضافة إلى اغاني عمرو دياب وحرصوا علي إهداء كل من تصادف عيد ميلاده مع يوم الحفل اغنية جديدة لهم خاصة بعيد الميلاد.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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