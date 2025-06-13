فيلم "المشروع X" يدخل ضمن قائمة الأفلام التي تجاوزت الـ 100 مليون جنية

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أحمد جودة - القاهرة - انطلق فيلم “المشروع X” للنجم كريم عبد العزيز بقوة في شباك التذاكر، متصدرًا قائمة الإيرادات حيث حصد 3 مليون و413 جنيهًا ضمن إيرادات أمس، في انطلاقة تُعد واحدة من أقوى افتتاحيات موسم 2025 السينمائي.

قفز إجمالي إيرادات فيلم “المشروع X” في 23 ليلة عرض إلى 101 مليون و414 ألف جنيه.

ولم يكن فيلم “المشروع X” أول عمل سينمائي يتخطى الـ 100 مليون في تاريخ السينما المصرية، وفيما يلي سنحصد عدد الأفلام التي تجاوزت إيراداتها 100 مليون جنيه.

«ولاد رزق 3»

نجح فيلم «ولاد رزق 3»، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى 2024 في تصدر القائمة بعدما جنى إيرادات 260 مليون جنيه، ومن بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، على صبحي، سيد رجب، أسماء جلال، ونسرين أمين ومن إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

«سيكو سيكو»

وفي الوصافة حصد فيلم «سيكو سيكو»، إيرادات تصل إلى 185.5 مليون جنيه في 72 ليلة عرض،من بطولة عصام عمر، وطه دسوقى، وعلى صبحى، وباسم سمرة، وخالد الصاوى، وتارا عماد، وديانا هشام، وأحمد عبدالحميد، ومحمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

«بيت الروبي»

وفي المركز الثالث حصد فيلم «بيت الروبي» إيرادات 130مليون جنيه، اذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى 2023، من بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبوسريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

«كيرة والجن»

ودخل فيلم «كيرة والجن»، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى 2022، القائمة وذلك بتحقيقه إيرادات 120 مليون جنيه واحتلاله المركز الثاث، من بطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وهند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل ومن إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد.

«الفيل الأزرق2»

ونجح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، في حصد المرتبة الرابعة بعد عرضه في موسم عيد الأضحى 2019، وجنى إيرادات 103 مليون جنيه من بطولة كريم عبدالعزيز ونيللى كريم وخالد الصاوى،هند صبرى، إياد نصار، بالإضافة إلى تارا عماد ومروان يونس ومن إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد.

«ولاد رزق 2»

بالإضافة للجزء الثالث، نجح الجزء الثاني أيضًا من فيلم «ولاد رزق» في دخول القائمة، بعد عرضه في موسم عيد الأضحى 2019، وجنى إيرادات 101 مليون جنيه من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، نسرين أمين، باسم سمرة من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

«الحريفة 2»

ودخل مؤخرًا الجزء الثاني من فيلم «الحريفة» القائمة، بعد تحقيقه إيرادات 101 مليون و875 ألف جنيه في 32 ليلة عرض، من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، دونا إمام، نورين أبوسعدة، وسليم الترك من إخراج كريم سعد وتأليف إياد صالح.