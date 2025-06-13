بهذه الطريقة.. نرمين الفقي تستمتع بإجازتها الصيفية

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها وذلك أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “نيرمين” وهي ترتدي فستان قصير باللون الكحلي، وارتدت نظارة شمس، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معها

أخر اعمال نرمين الفقي

وكان اخر اعمال نرمين الفقي هو مسلسل "محارب" والذي شاركت في بطولته إلى جانب: حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد. وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

قصة مسلسل محارب

ودارت أحداث مسلسل إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، حول الشاب محارب (حسن الرداد) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة القاهرة، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة محارب في حادث سيارة، ويجد نفسه متورطًا فى العديد من القضايا حتى يتنازل عن البلاغ الذى قدمته ضد الشاب الذى صدم والدته بالسيارة.