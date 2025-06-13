بالصاجات.. منة شلبي تتصدر التريند بعد حضورها حفل زفاف منة القيعي

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد ظهورها الأخير، تصدرت الفنانة منة شلبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص بالصاجات خلال حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش، والذي أقيم مساء أمس الخميس.

وظهرت الفنانة منة شلبي في مقطع فيديو وهي تمسك بالصاجات وتتفاعل مع أغنية “إيه اليوم الحلو ده” التي قدمها الفنان أحمد سعد، وسط أجواء من البهجة وحضور عدد من النجوم منهم نسرين أمين، بدرية طلبة، وأكرم حسني.

ومن جانب آخر، تستعد الفنانة منة شلبي لعرض فيلمها الجديد فرقة الموت بطولة أحمد عز، آسر ياسين، محمود حميدة، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، عصام عمر، خالد كمال، وأحمد عبدالحميد، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أمنية خليل، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema وهشام عبد الخالق.