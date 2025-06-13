حودة بندق يبدأ رحلته مع "فايرال ويف" بأغنية "اوفر دوز"

القاهرة - محمد ابراهيم -



أطلق الفنان حودة بندق أجدد أعماله الغنائية "اوفر دوز" بشكل فيديو كليب ليريكال على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

ويدشن نجم موسيقى المهرجان الشعبي خلال العمل انطلاقة فنية جديدة في مشواره الغنائي تزامنا مع تعاقده مع "فايرال ويف" إحدى أشهر منصات التوزيع والإنتاج الموسيقي في العالم العربي، ممهدا لعدة أغنيات منفردة تصدر تباعا.

ويتغنى بندق في أغنية اوفر دوز بكلمات محمود سوستا وألحان وتوزيع رامي المصري وإنتاج رامز سليمان، ويقدم خلالها جرعة ثقة مفرطة بالنفس ورسالة مباشرة لكارهيه بكلماتها "جامد من غير منظرة غير قابل للتكرار".

وتعقب "اوفر دوز" أصداء النجاح الجماهيري التي صاحب آخر أغنيات بندق "البعد آذاني" والتي تخطت مشاهداتها المليون ونصف على يوتيوب، كما تأتي بعد أقل من أسبوع فقط على صدور أغنيته الأخيرة "الجاي بتاعي".