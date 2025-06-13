من العراق.. إلهام شاهين: ننتظر فتح المجال الجوي للعودة إلى مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - نفت النجمة الكبيرة إلهام شاهين ما تردد على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتجازها في أحد المطارات العراقية، مؤكدة أن كل ما حدث هو تأجيل موعد العودة إلى مصر بسبب إغلاق المجال الجوي مؤقتًا نتيجة التوترات الإقليمية الجارية بين إيران وإسرائيل.

وأوضحت إلهام شاهين في تصريحات صحفية، قائلة: “الحمد لله، نحن بخير تمامًا، وكنا متواجدين في بغداد للمشاركة في فعالية دولية مهمة، وبعد انتهاء الحدث أمس، توجهنا اليوم الجمعة إلى المطار للعودة، لكن أُبلغنا بأن المجال الجوي مغلق مؤقتًا، ولهذا عُدنا إلى الفندق في انتظار فتح الأجواء واستئناف الرحلات الجوية”.

مشاركة مؤثرة في مهرجان المرأة الإعلامية

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد شاركت ضمن وفد فني وإعلامي في فعاليات المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية، والذي أُقيم في العاصمة العراقية بغداد، حيث شهد الحفل حضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية والفنية والإعلامية البارزة من مختلف الدول.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورًا توثق حضورها المهرجان، وعلّقت قائلة: "تحية لكل امرأة ملهمة ومؤثرة في مجتمعها، سواء كانت إعلامية أو صحفية أو فنانة أو دبلوماسية أو سياسية، سعدت بلقاء سيدات رائعات في حفل مميز، وبحضور السادة الوزراء والسفراء، كما تشرفنا بحضور سعادة السفير المصري في العراق السيد أحمد سمير."

إطلالة أنيقة ورسالة فنية

تألقت الفنانة إلهام شاهين خلال الحفل بإطلالة فنية راقية، حيث اختارت فستانًا باللون الأسود بتصميم فرعوني مميز من توقيع المصمم سيف العبيدي، وهو ما لاقى إعجاب المتابعين والنقاد على حد سواء.



ولم يكن اختيار الفنانة إلهام شاهين للإطلالة فقط ملفتًا، بل جاءت رسالتها الفنية والاجتماعية من خلال مشاركتها في المهرجان دعمًا لدور المرأة العربية في المشهد الإعلامي والثقافي.

حضور درامي قوي في رمضان

على الصعيد الفني، كانت آخر أعمال النجمة إلهام شاهين مشاركتها في بطولة مسلسل "سيد الناس"، والذي عُرض ضمن موسم رمضان 2025، وحقق نجاحًا واسعًا.

المسلسل من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي وغيرهم، وناقش العمل قضايا مجتمعية بجرأة لافتة.