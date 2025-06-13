نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندي حساسية شديدة في الدم بس بتحسن.. عن ملك زاهر تكشف عن تفاصيل حالتها الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة الشابة ملك زاهر تفاصيل حالتها الصحية وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية في الأيام القليلة المقبلة مكثت على إثرها بالمستشفى لعدة أيام.

وقد أعلنت عن تفاصيل حالتها الصحية وذلك عبر خاصية القصص بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر قائلة: "أنا والله ما كنت متوقعة كل اللي حاصل ده أنا لما حبيت أشارك حالتي الصحية كان عشان أنا مخضوضة على نفسي وفكرة أن لا أنا ولا الدكاترة حتي عارفين انا عندي ايه كانت رعباني وكنت محتاجة بس أوصلكم أن حياتي فيها الحلو وفيها الوحش وقلت فى الاستوري أن الموضوع مش الغرض منه القلق".

وتابعت قائلة: "وأني مش عايز حد يقلق عليا أنا كويسة وكدة كدة احسن من غيري وعندي يقين في ربنا أنه هيقومني بالسلامة وتبقي حاجة بسيطة أنا بس من خضتي كتبت مع أن دي مش من طبيعتي اني اشارك الحاجات السلبية عمومًا أنا بس مش عارفة اقول ايه ولا ايه من قلبي بشكر كل حد سأل عليا ودعالي والله كله كان بيوصلني ".

استوري ملك زاهر

واستكملت قائلة: "وأنا آسفة لو مردتش على حد وبشكر كل زمايلي واساتذتي اللي كانوا بيسألوا عليا كل يوم ومسابونيش لحظة وكل صحابي وأهلي اللي كانوا جمبي انا الحمد لله بقيت احسن من الأول وبطلت اروح المستشفى الحمد لله بحمد ربنا أنها جت على قد كدة حتي لو الأيام اللي فاتت كانت صعبة واللي عندي ده حاجة مخيفة شوية وخضتنا بس بردو الحمد لله أنها جت على قد كدة".

واضافت قائلة: "أكيد ربنا حماني من حاجة اكبر وأهم حاجة أننا عرفنا السبب بطل العجب والحمد لله أننا عرفنا، هي حساسية شديدة في الدم الموضوع critical شوية بس انا مطمنة أنا بخف وبتحسن كل يوم الحمد لله والشكر لله ومفيش حاجة خطيرة بإذن الله، وانا آسفة لو كنت قلقتكم بس ده مكنش الغرض ابدا، والله شكرًا من كل قلبي على الحب ده أنا عرفت غلاوتي عندكم وعند كل اللي نحوا بشكركم من قلبي".

ملك زاهر تكشف عن تعرضها لوعكة صحية وتطلب الدعاء من جمهورها

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن تعرضها لوعكة صحية منذ أيام وذلك عبر خاصية القصص بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث نشرت قائلة: "طب انا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللذيذة أو الهزار أو الحاجات الإيجابية من الآخر ولما كنت انزل حاجه سلبية كنت باخدها بهزار وبخليها للـ close friends وبهزر بيني وبين صحابي ".

واضافت: "بس حاسة ان الفترة الأخيرة بيجيلي كومنتات كلها ما انتي عايشه ومبسوطة واحنا مش عايشين وايه كل اللي انتوا فيه وحاسه ان في ناس بصه على اتفه الحاجات.. اللي ممكن تكون عندي أو بتبسطني زي مثلا اني انزل اروح الجيم أو اخرج مع صحابي أو يكون شكلي حلو وانا رايحه مناسبه معينه"

وتابعت: "حبيت اقولكم ان الحياة مش وردي وبقالي 3 أيام تعبانة شوية وعندي حاجه لحد دلوقتي مش فاهمين سببها ايه وجت فجأة وكنت قبلها زي الفل وفي نحو نص ساعة مش عارفه انزل أو حد يشوفني باللي انا فيه ونفسيتي وحشه أو ي وانا بحكي الكلام ده عشان تعرفوا ان حياتي فيها الحلو والـ9حش والله زي اي حد بس انا بحب دايما اشير الحلو بس وغالبا ده غلط فقررت اشاركم الـ9حش كمان.. مع ان اللي بيحصلي دلوقتي انا بحمد ربنا عليه وعارفه إنه بإذن الله هيكون حاجه بسيطه وان شاء الله اخف".

واختتمت حديثها قائلة: "وكله يبقى تمام بس مخلي نفسيتي وحشه أو ي وحقيقي كل اللي طلباه انكم متحكموش على حد من السوشيال ميديا أو من ظهوره في اي حاجه لأنها بتوري 20% من حياته.. ادعولي اخف وشكرًا".