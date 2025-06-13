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بجانب مينا مسعود.. محمود حجازي يروج لـ فيلم في عز الضهر بفيديو طريف

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  • بجانب مينا مسعود.. محمود حجازي يروج لـ فيلم في عز الضهر بفيديو طريف 1/4
  • بجانب مينا مسعود.. محمود حجازي يروج لـ فيلم في عز الضهر بفيديو طريف 2/4
  • بجانب مينا مسعود.. محمود حجازي يروج لـ فيلم في عز الضهر بفيديو طريف 3/4
  • بجانب مينا مسعود.. محمود حجازي يروج لـ فيلم في عز الضهر بفيديو طريف 4/4

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أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان محمود حجازي لفيلمه الجديد «في عز الضهر» عبر حسابه بموقع انستجرام بفيديو طريف يجمعه مع مينا مسعود. 

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محمود حجازي يروج لـ فيلم في عز الضهر بفيديو طريف 

ونشر محمود حجازي فيديو طريف يجمعه مع مينا مسعود وهما يرقصان علي نغمات اغنيه سيبني علي دول لـ زياد ظاظا 

موعد عرض فيلم في عز الضهر 

ومن المقرر عرض فيلم في عز الضهر لـ مينا مسعود في السينمات يوم 18 يونيو الجاري. 

أول بطولة لمينا مسعود في السينما المصرية

ويُعد الفيلم أول بطولة لمينا مسعود في السينما المصرية بعد نجاحه في أفلام هوليوود، ليكون “في عز الضهر” بمثابة نقطة التقاء بين العالمية والجمهور المصري، في تجربة تجمع الأكشن بالتشويق ضمن قالب درامي إنساني.

أبطال فيلم في عز الضهر

ويشارك في بطولة فيلم في عز الضهر عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مينا مسعود، شيرين رضا، محمود البزاوي، جميلة عوض، بيومي فؤاد، إيمان العاصي، محمود حجازي، ميرنا نور الدين، محمد على رزق، محمد عز، إيهاب فهمي، كريم سرور.

قصة فيلم في عز الضهر

تدور أحداث الفيلم حول شاب مصري يتم تجنيده داخل واحدة من أخطر شبكات المافيا الدولية، ليبدأ رحلة مظلمة تملؤها الأسرار والمطاردات، لكنه سرعان ما يقرر أن يواجه مصيره ويعود إلى جذوره، في صراع بين البقاء والهوية، بين الولاء القديم والطريق الأصعب.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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