مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما يكرم أميرة عزالدين بدورته الـ73

القاهرة - محمد ابراهيم - كرّم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ73، برئاسة الأب بطرس دانيال، الزميلة الصحفية أميرة عزالدين، تقديرًا لتغطيتها الإعلامية المتميزة لفعاليات المهرجان التي أقيمت في الفترة من 2 إلى 9 مايو.

وشهدت فعاليات الدورة الـ73 من مهرجان المركز الكاثوليكي، العديد من الفعاليات الفنية والندوات المهمة، وترأس لجنة التحكيم، المخرج طارق العريان، وعضوية كلٍ من الفنان عمرو يوسف، دينا فؤاد، هبة عبدالغني، الكاتب والمؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير د. أيمن أبوالمكارم، المونتيرة رانيا المنتصر بالله، الناقدة الفنية ناهد صلاح، والموسيقار شادي مؤنس.

وشهد المهرجان تكريم عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم منى زكي، وعمرو يوسف، أحمد داود، وطه دسوقي، عمرو يوسف، وحصد فيلم «رحلة 404» بطولة منى زكي، نصيب الأسد من جوائز لجنة التحكيم، إذ حصل على جائزة أفضل فيلم، وتسلمت الجائزة المنتجة شاهيناز العقاد، وجائزة أفضل ممثلة وتسلمتها الفنانة منى زكي، وجائزة أفضل مخرج وتسلمها المخرج هاني خليفة، وجائزة أفضل مونتير، وأفضل مدير تصوير.